Por fin lograste adquirir esa casa que siempre deseaste y necesitas ponerte a ver cocinas, o simplemente quieres cambiar o remodelar la existente. A continuación, algunos consejos para armar tu cocina ideal.

Se han seleccionado 7 de los mejores tips de cocinas para guiarte, y tener un hermoso y funcional espacio para preparar los más ricos platillos gastronómicos de tu preferencia o del gusto de tus invitados.

Listado de necesidades y áreas. Lo primero que se tiene que hacer y decidir es una lista de las actividades diarias que se realizarán y zonas de la cocina, tales como zona de cocción, preparación de alimentos, lavado de utensilios, además de áreas de almacenamiento para guardar la vajilla, ollas y productos como alimentos secos, fríos y congelados. También se debe tomar muy en cuenta si en la cocina se llevarán a cabo otras actividades como tareas de los niños o trabajo eventual en computadora. Si ya tienes esto resuelto, compra los muebles para cocina que necesites aquí, no sin antes comparar las características, precios y materiales de los productos que forman parte de la lista.

El triángulo de trabajo. El conocido “triángulo de trabajo” será la base para una estupenda y útil división del área para cocinar. Se divide en tres zonas: zona de almacenamiento de alimentos (despensa, refrigerador y congelador), zona de lavado (fregadero y lavavajillas) y zona de cocción (estufa, horno y microondas). Una vez decidido el mejor triángulo de trabajo para cocinar, se decidirá el resto de la distribución de la cocina. Distribución de la cocina. Existen principalmente 5 tipos de distribuciones para cocinas, por lo que, de acuerdo a tus necesidades enlistadas previamente, tendrás que decidir si la distribución será una cocina en línea, cocina en paralelo o 2 frentes, cocina en L, cocina en U o cocina en isla. Diseño del espacio. Una vez decidida la distribución de la cocina, ya sea en línea, en paralelo, en L, en U o en isla, se procede a diseñar el espacio. ¿Quieres muebles para cocina modernos, vintage, contemporáneos o una mezcla de diferentes estilos? ¿Qué materiales se utilizarán y cuál será el material predominante?¿Qué color o colores serán utilizados, contrastantes o complementarios? Muebles para cocina. Parte integral del diseñar una cocina son los muebles que deberás comprar y para eso tendrás que tomar varias decisiones acertadas y no tener problemas a futuro. Es recomendable que todos los electrodomésticos sean de la misma marca, que la madera sea la misma para los muebles o posiblemente usar dos tipos de maderas, o si son de formica que sean de buena calidad para que dure muchos años. Comprar cosas de marcas reconocidas y en tiendas bien establecidas, o si son hechas a mano por algún artesano, que sea de reputación confiable. La encimera de cocina, aunque no un mueble, pero si la parte más amplia y más visible de la cocina, debe decidirse de manera consciente y basado en 3 factores principales: diseño, durabilidad y mantenimiento, además del material del que estará hecho, pues existen un sinfín de opciones, así como precios para las encimeras. Iluminación. También tendrás que decidir la iluminación, sobre todo en que partes necesitarás iluminación dirigida para así poder realizar las labores de manera más eficiente y segura. De la misma manera, tendrás que elegir entre luz cálida, luz fría o luz blanca de acuerdo a tus gustos y presupuesto. Piso de la cocina. Por último, pero no menos importante, es que el piso o suelo de la cocina sea resistente, no poroso, antideslizante y de fácil limpieza.

