Consejos para jugar Craps online de forma segura.

Uno de los juegos más populares de los casinos es el Craps. Hay algo en el lanzamiento de dados que simplemente atrapa tu curiosidad y despierta tu deseo de probar suerte en las distintas modalidades en las que puedes apostar en este juego de mesa. Pero antes de adentrarnos en el tema, conozcamos un poco de su historia, la cual tiene un origen curioso, para luego hablar de probabilidades y finalmente cómo jugar de forma segura.

Desde la época de las cruzadas hasta la era moderna

Algunos historiadores comentan que el juego de dados tiene su origen en la era romana, donde los soldados raspaban y moldeaban los nudillos de cerdo, hasta darle una forma similar a un dado, para arrojarlos sobre la parte posterior de un escudo el cual sería usado de plataforma.

La versión más conocida de esta historia es que los dados no son más que una variación del Hazard, un juego creado por Sir William de Tyre y su grupo de caballeros en el año 1125, ideado inicialmente como un pasatiempo mientras esperaban asediar el castillo de Hazarth.

Similar al Craps, en el Hazard los jugadores tomaban turnos para lanzar los dados y quién los lanzaba era el responsable de decir la apuesta. Quién diría que este juego se volvería tan famoso y que serviría de referencia en numerosas oportunidades en Los Cuentos de Canterbury, escrito por Geoffrey Chaucer. Incluso se convertiría en el juego favorito de la realeza a principios del siglo XIII.

Posteriormente, llegaría a Francia donde se le empezó a conocer con el nombre de Crabs, apodo dado al peor resultado. Con el paso de los años, el juego atraviesa el océano para llegar al continente americano donde su fama explotaría alrededor del XIX, gracias a los obreros que trabajaban en las adyacencias del río Mississippi. Aquí adquiere el estatus de «juego para la clase trabajadora», ya que las personas jugaban no solo en algunos casinos, sino también en calles y callejones.

Un juego de probabilidades: juega Craps en los casinos online

Ya en la era moderna, son múltiples las opciones que tienes para disfrutar de este clásico, puesto que es un juego bien difundido. Así que diviértete en los sitios de casino con Craps online desde la comodidad de tu hogar.

La mejor manera de entender este juego de mesa es evaluar las probabilidades al lanzar dos dados de 6 caras. Ten en cuenta que el resultado más probable es de siete puntos, el cual puede darse en 6 de las 36 combinaciones que representan un 16,66 %.

Los siguientes resultados más probables son seis y ocho puntos con un 13,89 %. Este porcentaje disminuye cada vez más si te alejas del siete, ya sea hacia abajo o hacia arriba.

Consejos para jugar Craps online de forma segura

En esta sección te compartimos cinco consejos útiles para que juegues de forma segura:

Aprende las reglas de juego: no es misterio que debes aprender bien las reglas antes de sumergirte en el juego, pues esto disminuye en gran medida la probabilidad de estafa o malentendidos al jugar en línea.

Haz la tarea: no te registres en el primer sitio que veas solo porque es brillante y tiene animaciones. Toma el tiempo que sea necesario para investigar sobre el sitio donde colocarás tu apuesta inicial y busca siempre casinos con licencias.

Aprende a reconocer el software : a la hora de empezar a jugar, ten en cuenta que siempre existirá “la ventaja de la casa”, pero asegúrate de que el sitio que escojas tenga un software reconocido, como Playtech o Microgaming, por nombrar algunos.

Juega en plataformas online seguras: asegúrate de que tenga como mínimo un sistema de encriptación de datos, una verificación de dos pasos y que el casino solicite la autentificación de identidad en las retiradas de dinero.

Establece tus límites: antes de dejarte llevar por la emoción del juego, asegúrate de poner un límite sobre la cantidad de dinero que quieres invertir en juegos de casino para no gastar más de la cuenta. Hay casinos que permiten la opción de determinar un margen de cuánto dinero deseas gastar, así evitas quedarte sin ahorros.

Para concluir…

A la hora de apostar en muchas ocasiones hay un mínimo de inseguridad, nadie quiere sentir que le han tomado el pelo. Sin duda, en la era moderna hay múltiples barreras que protegen tanto al casino como al jugador. Las probabilidades son infinitas y a la hora de rodar los dados querrás disfrutar de la mejor experiencia y pasar un buen rato, ¿y cómo no?, ganar un dinero extra de manera entretenida y segura. Al final, de eso se trata el juego.