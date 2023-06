Solicitud de Empleo: Contador público, Administrador, Gerente de Finanzas y Gerente de Recursos Humanos disponible para la zona de la Gran Caracas..

Nombre: Marianella Barrios

Email de Contacto:

Profesión : Contador Publico de la UCV.

Tipo de empleo solicitado: Presencial

Disponibilidad: Inmediata

Área geográfica donde puede trabajar presencialmente: Caracas, en diversas Zonas, Centro (Av. Urdaneta, Av. Baralt, Av. Andrés Bello, ya que vivo en el Centro de Caracas), Este y Baruta (donde siempre he trabajado, Plaza Venezuela- Sabana Grande, Chacaíto, El Rosal, Chacao, La Castellana, Altamira, Los Ruices, Los Cortijos, la California y Av. Principal de las Mercedes).

Especialista en :

Manejo de Contribuyentes Ordinarios y Especiales, elaborando pagos al Seniat y Aportes Parafiscales.

Compras y Pagos de material para las Ventas.

Atención a Clientes y Proveedores, coordinando Cuentas por Cobrar y por Pagar.

Cálculos y emisión de Nominas, Vacaciones, Utilidades y Liquidación del Personal.

Registro Administrativo y Contable de las Operaciones Diarias.

Emisión de Conciliaciones Bancarias.

Revisión y Acuerdos con el Contador Fijo o Independiente.

Solicitud de Empleo: Contador público, Administrador, Gerente de Finanzas y Gerente de RRHH disponible para la zona de la Gran Caracas was last modified: by

Este artículo es propiedad de NotiActual.com y está prohibída su reproducción en otros sitios webs.

Click aquí para suscribirte a nuestro canal de Telegram y recibe notificaciones cuando publiquemos contenidos sobre este tema