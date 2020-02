Convalores lanza programa MisODS para llevar la Agenda 2030 a la escuela

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) están concebidos para velar por que todas las personas tengan una oportunidad equitativa de prosperar, sin importar quiénes sean ni de dónde vengan.

Cumplir esta promesa no es una tarea sencilla. Es necesario abordar algunos de los mayores desafíos de nuestro tiempo; entre otros, la amenaza existencial del cambio climático.

La Educación ocupa un lugar central en la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible puesto que, dentro del amplio ámbito de acción de la Agenda, figura como un objetivo en sí mismo (ODS 4) desglosado en 7 metas y 3 medios de implementación.

#MisODS

Mediante este programa, la Fundación Conciencia y Valores @Convalores estará ejecutando actividades en las escuelas de Venezuela comenzando por el estado Anzoátegui.

Convalores desarrolla el programa para dar a conocer a estos alumnos los objetivos establecidos con la agenda 2030 de la ONU a través diferentes retos y actividades, informa Diego Reina Anduze, quien es el delegado para los ODS de la fundación.

El programa se caracteriza por la presentación de los temas relacionados de una manera clara, amena, sencilla y de fácil comprensión, a través de herramientas multimedia como videos, infografías, audios, además de textos y otros.

La idea es que los alumnos de quinto año se aprendan en detalle los 17 ODS y puedan elaborar proyectos y campañas con los estudiantes de grados menores.

Jóvenes Líderes

Adicionalmente, Los estudiantes podrán participar en la convocatoria del Programa Jóvenes Líderes, destinado a cumplir los objetivos de Desarrollo Sostenible marcados por la Agenda 2030, y entre los que se encuentran, entre otros, frenar el cambio climático, reducir las desigualdades, o acabar con la pobreza en el mundo.

A través de este programa, la ONU busca cada dos años a 17 nuevos jóvenes de entre 17 y 29 años de edad, que destaquen por sus dotes de liderazgo y también porque estén contribuyendo a la creación de un mundo más sostenible.

Para mas información pueden visitar la pagina web http://www.convalores.com/ o sus redes sociales @Convalores y el Hastag #MisODS

Sobre Fundacion Convalores

Es una fundación no gubernamental, privada, sin fines de lucro, que tiene como objetivo fundamental la creación de conciencia acerca de los valores necesarios para el crecimiento verdadero de un ser humano.

Esta institución fue creada en el 2011 y desde entonces han desempeñado una labor constituida por el compromiso y la lucha, trabajando para construir una mejor sociedad, en varias oportunidades ha recibido la ayuda de empresas públicas y privadas para llevar a cabo sus actividades, han realizado conversatorios sobre el emprendimiento, elaboraron un manual constructor de valores, la campaña “No a la Violencia” es la bandera de la fundación y se está desarrollando desde el momento de su origen.

