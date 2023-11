Conviasa aterriza nuevamente en Valera

Maiquetía, 21 de noviembre de 2023 (Prensa Conviasa) – El pasado martes 21 de noviembre, Conviasa inició su conexión aérea entre Caracas y Valera, Trujillo, operación con la que se reactivan los vuelos comerciales en el Aeropuerto Antonio Nicolás Briceño.

La aeronave ATR-42 realizó esta ruta que saldrá del terminal nacional del Aeropuerto de Maiquetía, los días martes a las 12:30 pm, retornando a las 02:35 de la tarde, mientras que los sábados despegará a las 07:00 de la mañana y regresará a las 09:05 am, con un tiempo de vuelo de 01 hora y 15 minutos.

Así lo dio a conocer el ministro del Poder Popular para el Transporte y presidente de Conviasa, Ramón Velásquez Araguayán, quien junto al gobernador del estado Trujillo, Gerardo Márquez, realizaron el simbólico corte de cinta para dar inicio a las operaciones.

“Hoy con este vuelo retomamos este destino con dos frecuencias semanales, para que el pueblo de Trujillo tenga ahora un mecanismo para llegar más fácil y en poco tiempo a varios destinos de Venezuela”, indicó el Ministro.

Como parte de la oferta promocional de lanzamiento, los usuarios podrán adquirir los boletos ida y vuelta a partir de 89,41 dólares.

El también Presidente de Conviasa subrayó que con esta ruta la aerolínea suma 32 conexiones dentro del país, 18 nacionales y 14 interciudades, ofreciendo vuelos a toda la región de Los Andes. Además informó que comenzarán operaciones a otros destinos venezolanos y hacia el exterior del país.

“Para los próximos días está en programación la apertura de un destino muy importante al Sur del Lago de Maracaibo, Santa Bárbara del Zulia, está tentativo el inicio de operaciones hacia Yaracuy, como un destino donde vamos a llevar el turismo, el crecimiento del sector aéreo y de toda la economía nacional”, señaló.

En los últimos años el turismo receptivo ha tenido un notable incremento en el país, por lo que Trujillo con este vuelo podrá incrementar la movilización de viajeros hacia la región.

“El crecimiento de la línea aérea no solamente es internacional sino también nacional, para darle conectividad al pueblo venezolano, así como lo ha solicitado nuestro Presidente Nicolás Maduro”, destacó.

El titular de la cartera de Transporte afirmó que Conviasa además de ofrecer 32 conexiones en el país, opera 13 vuelos internacionales, cifra que aumentará en los próximos días. “Pronto estaremos aperturando el destino número 14 hacia Santa Lucía y más adelante hacia Argelia”.

Por su parte, el gobernador del estado Trujillo, Gerardo Márquez, se refirió a la puesta en marcha de los vuelos comerciales en la entidad tras 8 años de inoperatividad en el aeropuerto.

“Este vuelo era una necesidad, quiero expresar mi sentimiento de gratitud a nuestro Presidente Nicolás Maduro y al Ministro Velásquez Araguayán, por hacer posible este sueño de todos los trujillanos”, exaltó.

Al referirse al factor ocupación, agregó “ya están totalmente vendidos los vuelos desde este 21 de noviembre hasta el 07 de enero”.

En cuanto al impacto económico, comercial y productivo que va a tener este vuelo y lo que ofrece este estado a los visitantes, el Gobernador indicó “viene Trujillo, otra vez, como una de las rutas principales para el turismo religioso, en el turismo histórico, visitando nuestros paisajes”.

Acotó que posiblemente por la demanda de pasajeros, se incrementen los vuelos y la línea aérea active operaciones diarias.

Para la activación del aeropuerto, el Estado venezolano invirtió en la recuperación y restauración de áreas.

En torno a este tema, el Gobernador puntualizó “recuperamos más de 3 mil metros de impermeabilización y casi 6 mil metros cuadrados entre pisos, paredes, lo importante es que ahora Conviasa, que es el placer de volar, está nuevamente llegando al Aeropuerto Antonio Nicolás Briceño”.

Entre los espacios recuperados están la sala de embarque, ampliación del área de desembarque, acondicionamiento de las salas sanitarias comunes, cambios de luminarias, restauración de techos, aumento de la luminaria en el despacho Vip, restauración y pintura en fachada.

Estas adecuaciones, garantizarán a los pasajeros la prestación de servicios con altos estándares de calidad.

El pueblo de Trujillo mostró su entusiasmo por la apertura de las operaciones aéreas comerciales en el Aeropuerto Antonio Nicolás Briceño.

Mayela Leal, pasajera del vuelo inaugural en la ruta Caracas – Valera, destacó el servicio de calidad de la aerolínea y expresó “este vuelo es algo que estábamos esperando, no solamente para reactivar la parte comercial, sino la parte productiva para el desarrollo económico venezolano, ya después de una pandemia, después de una crisis, las personas necesitábamos conectar con el resto de los estados, Conviasa nos da esa oportunidad con sus 32 destinos y sus costos que son bastante accesibles”.

Prensa Conviasa/Periodista: Lilibel Tabares.