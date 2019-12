Costillas de Cerdo con Mostaza y Miel

Ingredientes:

Costillas:

1 kilo 400 gramos de costillas de cerdo

2 cucharadas de sal

Pimienta fresca molida, a gusto

2 tazas de jugo de manzana

Papel alumino

Salsa de mostaza:

½ taza de mostaza, aderezo, no en polvo

¼ taza de agua

2 cucharadas de miel

4 cucharaditas de sidra de manzana

1 cucharada de pasta de tomate

2 cucharaditas de salsa de soja

¼ cucharadita de pimienta de cayena

Pimienta negra molida, a gusto

Modo de preparación:

Costillas:

Lavar y secar las costillas, si son muy grandes cortarlas a la mitad, sazonar con sal y pimienta.

Con el papel aluminio hacer una especie de recipiente para colocar las costillas, yo hice dos, si haces la receta completa deberás hacer cuatro.

Colocar las costillas dentro del papel aluminio y éste dentro de una asadera, luego reparte el jugo de manzana entre todos los envoltorios. Cierra el papel aluminio evitando que se salga el jugo. Hornea a temperatura media por una hora, retira del horno y con cuidado abre el papel aluminio. Pincela con la salsa de mostaza y miel (la receta está más abajo). Lleva al horno nuevamente dejando el papel abierto pero sin permitir que se pierdan los jugos que hay en el interior. Hornea por 45 minutos más, luego retira del horno, pincela con salsa nuevamente y hornea por 45 minutos más. Corta las costillas en porciones y servir. Salsa de mostaza y miel: Combina todos los ingredientes en un sartén, lleva a fuego fuerte hasta que hierva, reduce el fuego a medio alto y cocina por 10 minutos removiendo de vez en cuando.

En : Gastronomía