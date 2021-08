Cotizaciones y economía de la Liga Pro Serie A

Números del fútbol ecuatoriano.

Un mundo cada vez más globalizado también implica un fútbol cada vez más globalizado. Y esto trae aparejado, entre otras cosas, unos valores económicos que difieren bastante de los que se barajaban décadas atrás. Si bien existen grandes diferencias entre las capacidades que sostienen a los clubes a lo ancho del planeta (siendo Europa, por excelencia, el más dotado), las cifras se abultaron a nivel general. Equipos, jugadores, entrenadores. El fútbol profesional es muy rentable.

Por eso, a propósito de la economía que circula en el mundo de la pelota, aquí hay un repaso de las cotizaciones que se manejan en la Liga Pro Serie A ecuatoriana. Con la primera ronda en marcha y un Barcelona que por el momento avanza a paso firme, la Serie A cuenta con un total de 434 jugadores que reparten sus habilidades entre 16 equipos. Hay 105 futbolistas que son extranjeros, y los restantes 329 son compatriotas.

Sumadas esas 16 plantillas mencionadas, conforman un valor total que asciende a 157,65 millones de euros. Aunque la cifra no se reparte de maneras iguales, ya que los clubes tienen distintas cotizaciones según el nivel de sus jugadores, su popularidad, sus salarios. ¿Quién vale más? Bueno, pues el Barcelona SC Guayaquil se encuentra en la cima de la tabla, con un valor de mercado total de 18,70 millones. La institución, comandada económica y financieramente por Xavier José Salem Antón, tiene 26 futbolistas en su plantilla y es por lejos el más caro. En el ranking del top 5 lo siguen LDU Quito (17,90 millones), CS Emelec (14,65), Independiente del Valle (13,08) y CD Universidad Católica (11,20). En el último lugar de la tabla se ubica Manta FC, con apenas 5,75 millones.

Pero si bien el conjunto de Guayaquil cotiza más alto que cualquiera, lo cierto es que no se queda con el futbolista más caro de la Liga Pro Serie A. Eso, por el contrario, se lo deja a Liga Deportiva Universitaria de Quito. El conjunto Albo incorporó recientemente al centro delantero paraguayo Luis Amarilla, que proviene del Minnesota United, de Estados Unidos. Con 25 años y más de un metro ochenta de altura, el valor del mercado actual de Luis Antonio Amarilla Lencina es de 2 millones de euros.

Le sigue, ahora sí del Barcelona, Fernando León, también como nueva incorporación. Este defensor central ecuatoriano de 27 años cotiza en 1 millón y medio de euros, habiendo descendido su valor de mercado desde cuando estuvo en Atlético San Luis, de México, y en Independiente del Valle. Lo siguen Cristian Martínez (centrodelantero de LDU, también de 1 millón y medio), Carlos Garcés (centrodelantero de Barcelona, 1,40 millones), Jhojan Julio (centrocampista de LDU, 1,30 millones), y Damián Díaz (centrocampista de Barcelona, 1,20 millones). Haciendo un repaso, estos datos arrojan que los primeros seis futbolistas más cotizados en el mercado se los reparten equitativamente entre Liga y BSC, con tres para cada institución. Amarilla, Martínez y Julio para el Albo, León, Garcés y Díaz para el Astillero.

Pero a pesar de estos nombres, un párrafo aparte merece Facundo Barceló, que aunque no sea el jugador más caro del mercado, si figura como quien más ha acrecentado su valor en el último tiempo en la Liga Pro Serie A. El delantero uruguayo que milita en el Emelec, que proviene a préstamo de Juventud de Las Piedras (de Uruguay), actualmente cuesta 1,20 millones, cuando a fines del año pasado su habilidad estaba valuada en 600 mil.

La Liga Pro Serie A atraviesa su primera ronda y los fanáticos están expectantes de sus clubes, e ilusionados por los nuevos y flamantes fichajes.

