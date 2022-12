¿Cuál es la mejor toalla para disfrutar de la playa?

Llega el verano y preparar un viaje a la costa es casi una obligación. Nada mejor que la brisa marina para sacudirse el estrés de la rutina diaria. Para que ese tiempo en el mar rinda sus frutos, hay accesorios indispensables que no puedes olvidar, como la toalla de playa.

Se suele tener la costumbre de coger cualquier toalla disponible en el armario. Con tal, se va llenar de arena y de agua salada. Sin embargo, lo recomendable es contar con una específica para este tipo de paseos.

Por si no lo sabías, la toalla de playa perfecta debe cumplir con ciertas características, sólo de ese modo te brindará el confort que tu piel merece después de estar un tiempo considerable expuesto al sol.

Así son las toallas de playa perfectas

Super colorida

Los días soleados son sinónimo de alegría, diversión, encuentro. Los colores son recursos visuales por excelencia para transmitir la dicha que te da tener los pies enterrados en la arena.

Anímate a elegir colores vivos y deja los tonos sobrios para casa. O si prefieres, también es buena idea optar por toallas con diseños llamativos.

Suavidad ante todo

La textura es muy importante al elegir una toalla de playa. Puesto que, como te adelantamos, la piel estará un poco más sensible de lo usual una vez que consigas tu bronceado soñado. Así que se hace necesario tener al alcance una toalla suave para evitar maltratarla al secar el agua salada.

Las toallas de playa de algodón están en el top de las más recomendadas por ser agradables al tacto. Sumado a ello, otra de sus grandes bondades es que es un textil con una excelente capacidad de absorción. Por último, son cálidas así que abrigo cuando cae el sol no te va a faltar. En pocas palabras son perfectas.

Otra opción son las toallas de microfibra para la playa. Muy recomendadas por su capacidad para repeler la humedad. Al igual que el algodón tienen una gran capacidad de absorción, y aunque se trata de un textil completamente sintético, brinda una buena sensación al tacto.

De buen tamaño

Que te puedas cubrir bien es un requisito indiscutible que toda buena toalla para usar en la playa o la piscina deben cumplir.

¿Sabes por qué debe ser así? Porque la idea es que te tumbes cómodamente sobre la arena y te quede espacio de sobra para compartir.

Además, si vas con chicos pequeños las toallas de playa grandes son buenísimas para que duerman tranquilamente la siesta o jueguen sobre ella.

Gruesas

Entendible que desees ir lo más ligero posible cuando vas a la playa. Sin embargo, vale la pena ocupar un bolso un poco más grande y llevar una toalla gruesa si significa estar a gusto.

Hay modelos que incluyen un bolso especial para trasladarla. Así no tendrás que preocuparte por mojar el resto de tus objetos personales o llevarla colgada al hombro.

Por otra parte, ten en cuenta que las toallas de playa grandes o chicas sufren un mayor desgaste por la exposición al sol y la sal del mar que desgasta el tejido. Otro motivo más para preferir las más robustas sobre las ligeras.

Los modelos más originales

Todo lo que usas habla de ti, cómo ves el mundo, e incluso da pista de tu personalidad. Cualquiera usa una toalla de playa para hombre de rayas, pocos tienen la osadía de elegir un patrón original.

Entonces, si se trata de vivir el verano a todo dar, comencemos por elegir una toalla de playa para hombre, mujer o niños con mucho estilo. Por ejemplo, con diseño alusivo a deportes extremos, con unicornios y planetas, pequeños monstruos marinos o con alguna frase interesante.

En fin, la mejor manera de elegir una toalla de playa es una buena oportunidad de dejar de ser tan rígidos con los accesorios que elegimos.