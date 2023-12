¿Cuáles son las billeteras digitales o E-Wallets más usadas en Venezuela?

Según datos recogidos a través de encuestas online entre octubre y noviembre de 2023, las e-wallets que representan el 20% de los pagos realizados en Venezuela son las siguientes:

Binance

Reserve

Wally

Pipol Pay

Otras.

Estas e-wallets ofrecen una amplia gama de servicios, incluyendo la posibilidad de almacenar dinero en divisas, realizar pagos en línea y en comercios físicos, y enviar y recibir dinero a nivel internacional.

Binance y Reserve son las e-wallets más utilizadas en Venezuela, ya que permiten almacenar y realizar pagos en dólares estadounidenses. Valiu es otra e-wallet popular, ya que permite realizar pagos en bolívares, dólares estadounidenses y euros. TransferWise y Bancumbre son e-wallets que ofrecen servicios de transferencia de dinero internacional.

Es importante tener en cuenta que la popularidad de las e-wallets varía mucho según el tipo de consumidor. Por ejemplo, los jóvenes son más propensos a utilizar e-wallets que las personas mayores.

En detalle el uso de las E-wallets a finales de 2023 está quedando así:

E-wallet % de uso Binance 50% Reserve 30% Otras (Wally, Pipol Pay) 20%

Pipol Pay es una billetera digital desarrollada por Pipol Finance, una empresa venezolana de tecnología financiera. Permite a los usuarios realizar pagos en línea, enviar y recibir dinero, y recargar sus teléfonos móviles. Pipol Pay tiene una participación de mercado relativamente pequeña en comparación con las e-wallets internacionales más grandes. Sin embargo, la e-wallet está creciendo rápidamente en popularidad. En los últimos seis meses, su participación de mercado ha aumentado del 3% al 5%.

Wally es una billetera digital desarrollada por Wallypay, una empresa venezolana de tecnología financiera. Permite a los usuarios realizar pagos en línea, enviar y recibir dinero, y recargar sus teléfonos móviles.

Wally es una billetera digital desarrollada por Wallypay, una empresa venezolana de tecnología financiera. Permite a los usuarios realizar pagos en línea, enviar y recibir dinero, y recargar sus teléfonos móviles. Zinli: En comparación con Binance y Reserve, Zinli tiene una participación de mercado mucho menor. Binance tiene una participación de mercado del 50%, y Reserve tiene una participación de mercado del 30%. Esto se debe a que Binance y Reserve son e-wallets internacionales que ofrecen una amplia gama de servicios y características, mientras que Zinli es una e-wallet local que se enfoca en el mercado venezolano.Sin embargo, Zinli está creciendo rápidamente en popularidad. En los últimos seis meses, su participación de mercado ha aumentado del 5% al 10%. Esto se debe a una serie de factores, incluyendo la creciente adopción de las billeteras digitales en Venezuela, la popularidad de Mercantil Servicios Financieros, y la oferta de servicios adaptados a las necesidades de los consumidores venezolanos. Es probable que Zinli siga creciendo en popularidad en los próximos años. La e-wallet tiene una serie de ventajas que la hacen atractiva para los consumidores venezolanos, incluyendo su compatibilidad con el sistema de pago móvil de Venezuela, sus bajos costos de transacción, y su oferta de servicios adaptados a las necesidades locales.

Estas billeteras ofrecen una variedad de servicios y características, y están adaptadas a las necesidades de los consumidores venezolanos. Por ejemplo, Zinli y Bip son compatibles con el sistema de pago móvil de Venezuela, lo que las hace ideales para realizar pagos en comercios físicos. Pipol Pay y Wally ofrecen servicios de remesas, lo que las hace útiles para los venezolanos que tienen familiares o amigos en el exterior.

El uso de las billeteras digitales está creciendo rápidamente en Venezuela, y es probable que siga creciendo en los próximos años.