¿Cuáles son los empleos mejor pagados en Colombia en 2023?

Director financiero: Es el responsable de gestionar los recursos económicos de una empresa, elaborar presupuestos, analizar riesgos y oportunidades de inversión, y supervisar el cumplimiento de las normas contables y fiscales. El salario promedio de un director financiero en Colombia es de 16.000.000 de pesos mensuales.

Gerente de proyectos: Es el encargado de planificar, ejecutar y controlar los proyectos de una organización, desde su inicio hasta su cierre, asegurando que se cumplan los objetivos, el alcance, el tiempo, el costo y la calidad establecidos. El salario promedio de un gerente de proyectos en Colombia es de 12.000.000 de pesos mensuales.

Ingeniero de software: Es el profesional que diseña, desarrolla, prueba y mantiene los sistemas informáticos que permiten el funcionamiento de diversas aplicaciones y servicios digitales. El salario promedio de un ingeniero de software en Colombia es de 8.000.000 de pesos mensuales.

Estos son solo algunos ejemplos de los empleos mejor pagados en Colombia, pero hay muchos más que pueden ofrecerte una buena remuneración y satisfacción profesional.

Lo importante es que te capacites constantemente, que te apasione lo que haces y que busques las oportunidades que se ajusten a tu perfil y a tus expectativas.

