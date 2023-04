¿Cuáles son los riesgos de tomar Ibuprofeno?

El ibuprofeno es un medicamento antiinflamatorio no esteroideo (AINE) que se usa para reducir la fiebre y tratar el dolor leve o moderado causado por afecciones como dolor de cabeza, de muelas, para tratar dolencias como la artritis o torceduras y para aliviar la fiebre.

Aunque su consumo se considera seguro y es un fármaco habitual, no debe menospreciarse que, por sus mecanismos de acción, y como todos los medicamentos, no están exentos de riesgos.

Efectos secundarios del IBUPROFENO

Los efectos secundarios del ibuprofeno son variados y dependen de la dosis y la duración del tratamiento.

Los más frecuentes son los relacionados con el sistema digestivo, como dispepsia, diarrea, estreñimiento, gases o dolor abdominal.

También puede causar nerviosismo, zumbido en los oídos, mareos, fatiga, somnolencia, dolor de cabeza, vértigo, insomnio, irritabilidad, ansiedad o intranquilidad. En algunos casos, puede provocar problemas renales o edema por retención de líquidos¹.

Dos complicaciones graves del ibuprofeno son la úlcera péptica y la insuficiencia renal, que pueden ocurrir con el uso prolongado de cualquier AINE. Pacientes que hacen uso crónico de ibuprofeno también tienen un mayor riesgo de complicaciones cardiovasculares¹.

