¿Cuáles son los seguros médicos más baratos en México?

Si estás buscando los seguros médicos más baratos y responsables en México, te interesará saber que hay varias opciones disponibles en el mercado. Los seguros médicos te permiten acceder a una atención de calidad en caso de enfermedad o accidente, sin tener que gastar una fortuna en hospitales o tratamientos. Además, te brindan tranquilidad y protección para ti y tu familia.

Pero ¿cómo elegir el mejor seguro médico para tus necesidades y presupuesto? Hay varios factores que debes considerar, como el tipo de cobertura, el deducible, el coaseguro, la red de hospitales y médicos, las exclusiones y las restricciones. También es importante comparar los precios y las opiniones de los clientes de las diferentes aseguradoras.

Para ayudarte en tu búsqueda, hemos recopilado información de algunas fuentes confiables que evalúan y califican a las aseguradoras de gastos médicos mayores en México. Estas son la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), el portal Ahorra Seguros y el sitio web Cotizator.

Según la CONDUSEF, las mejores aseguradoras de gastos médicos mayores en 2020 fueron:

– Seguros Monterrey New York Life con 9.3 puntos sobre 10.

– AXA Seguros con 8.9 puntos sobre 10.

– GNP Seguros con 8.8 puntos sobre 10.

Estas calificaciones se basan en criterios como el número de reclamaciones, el tiempo de resolución, el porcentaje de resolución a favor del cliente y la satisfacción del usuario.

Según el portal Ahorra Seguros, los seguros médicos más baratos en el Buen Fin 2020 fueron:

– Seguros Atlas con un costo promedio anual de $5,000 pesos.

– Seguros Banorte con un costo promedio anual de $6,000 pesos.

– Allianz con un costo promedio anual de $7,000 pesos.

Estos precios se refieren a pólizas básicas con coberturas limitadas y dependen del perfil del solicitante, la gama hospitalaria, la suma asegurada, el deducible y el coaseguro.

Según el sitio web Cotizator, las mejores aseguradoras de gastos médicos en Estados Unidos en 2021 fueron:

– Blue Cross Blue Shield con planes ideales para empleados con trabajos remotos.

– UnitedHealthcare con planes excelentes para salud a término.

– Kaiser Permanente con planes óptimos para Health Savings Plan o HSA.

– Cigna con la mejor póliza de seguro de empleador.

Estas compañías ofrecen seguros médicos baratos y de calidad para los mexicanos que viven o viajan a Estados Unidos.

Como ves, hay muchas opciones para elegir el seguro médico que más te convenga. Te recomendamos que compares las diferentes ofertas y cotices tu seguro en línea para obtener el mejor precio y servicio. Recuerda que tu salud es lo más importante y que contar con un seguro médico te puede ahorrar muchos problemas y gastos en el futuro.

