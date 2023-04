¿Cuáles son los seguros médicos más baratos y responsables en EEUU?

Si vives en Estados Unidos, sabes que el sistema de salud es complejo y costoso. Por eso, es importante contar con un seguro médico que te proteja de los altos gastos médicos y te brinde una atención de calidad. Pero, ¿cómo elegir el mejor seguro médico para ti y tu familia? ¿Qué opciones hay en el mercado? ¿Qué factores influyen en el precio y la cobertura de un seguro médico?

En este artículo, te vamos a explicar todo lo que necesitas saber sobre los seguros médicos en EEUU y te vamos a mostrar los 3 seguros médicos más baratos y responsables que puedes contratar.

Los seguros médicos son contratos entre una persona (asegurado) y una compañía de seguros (aseguradora) que se compromete a cubrir parte o la totalidad de los gastos médicos del asegurado, según el plan contratado. En EEUU, existen dos tipos de seguros médicos: los públicos y los privados.

Los seguros médicos públicos son programas del gobierno federal o estatal que ofrecen cobertura gratuita o a bajo costo a personas de bajos ingresos, mayores de 65 años, con discapacidad o con condiciones especiales. Algunos de estos programas son:

Medicaid:

Es un programa que ofrece cobertura a personas y familias de bajos ingresos que cumplen con ciertos requisitos de elegibilidad. La cobertura varía según el estado, pero generalmente incluye servicios como consultas médicas, hospitalización, medicamentos recetados, servicios preventivos, servicios dentales y de visión para niños, entre otros.

Medicare:

Es un programa que ofrece cobertura a personas mayores de 65 años, personas con discapacidad o con enfermedades renales crónicas. La cobertura se divide en cuatro partes: la parte A (hospitalización), la parte B (servicios médicos), la parte C (planes privados de salud) y la parte D (medicamentos recetados).

CHIP:

Es un programa que ofrece cobertura a niños menores de 19 años cuyas familias no califican para Medicaid ni pueden pagar un seguro privado. La cobertura varía según el estado, pero generalmente incluye servicios como consultas médicas, hospitalización, medicamentos recetados, servicios preventivos, servicios dentales y de visión, entre otros.

Los seguros médicos privados son planes que se compran directamente a una compañía de seguros o a través de un mercado de salud (como HealthCare.gov). Estos planes pueden ser individuales o familiares y ofrecen diferentes niveles de cobertura y beneficios. Algunos factores que influyen en el precio y la cobertura de un seguro médico privado son:

La edad: cuanto más joven sea el asegurado, menor será la prima que tendrá que pagar.

La ubicación: el precio y la disponibilidad de los planes varían según el estado y el condado donde viva el asegurado.

El nivel de ingresos: el asegurado puede calificar para subsidios del gobierno que le ayuden a pagar parte o la totalidad de la prima del plan.

El nivel de cobertura: los planes se clasifican en cuatro categorías según el porcentaje promedio que cubren los gastos médicos: bronce (60%), plata (70%), oro (80%) y platino (90%).

El tipo de plan: existen diferentes tipos de planes según la red de proveedores que se puede usar y el nivel de copagos y deducibles que se tiene que pagar. Algunos ejemplos son: HMO (organización para el mantenimiento de la salud), PPO (organización de proveedores preferidos), EPO (organización exclusiva de proveedores) POS (punto de servicio).



Ahora que ya sabes cómo funcionan los seguros médicos en EEUU, te vamos a mostrar los 3 seguros médicos más baratos y responsables que puedes contratar según tu situación:

Si eres una persona joven y sana que no necesita mucha atención médica, puedes optar por un plan bronce con una prima baja y un deducible alto. Estos planes cubren los servicios esenciales como las consultas médicas

