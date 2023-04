Estos son los seguros para autos más económicos y confiables en Panamá

¿Cuáles son los seguros para autos más económicos y confiables en Panamá?.

Si estás buscando un seguro para tu auto que te ofrezca una buena cobertura, un precio accesible y un servicio de calidad, es importante que compares las diferentes opciones que existen en el mercado panameño. No todos los seguros son iguales, ni tampoco tienen las mismas condiciones, beneficios y requisitos.

En este artículo te presentamos algunos de los seguros para autos más baratos y responsables en Panamá, basándonos en la información que hemos recopilado de diversas fuentes. Te explicamos qué características tiene cada uno, qué ventajas y desventajas ofrecen y cómo puedes contratarlos.

Seguros para autos baratos en Panamá

La Regional de Seguros: Esta compañía ofrece el seguro de daños a terceros con el costo más bajo del mercado, según el blog Eprezto. Su póliza básica sin gastos médicos tiene un precio de $92.45 (sin ITBMS), mientras que la póliza básica con gastos médicos cuesta $99.06 (sin ITBMS). Sin embargo, hay que tener en cuenta que este seguro no incluye ambulancia dentro de los beneficios.

Sura: Esta compañía ofrece un seguro para autos barato en Panamá con revisado gratis, lo que representa un ahorro adicional para el cliente. Su póliza básica sin gastos médicos tiene un precio de $97.59 (sin ITBMS), mientras que la póliza básica con gastos médicos cuesta $105.59 (sin ITBMS). Además, se puede pagar en 3 cuotas mensuales en Eprezto.com. Este seguro incluye grúa, asistencia vial y ambulancia.

Internacional de Seguros: Esta compañía ofrece un excelente precio para su póliza básica sin gastos médicos, que cuesta $96.24 (sin ITBMS). También se puede pagar en 3 cuotas mensuales en Eprezto.com. Este seguro incluye grúa, asistencia vial y ambulancia.

Óptima compañía de seguros: Esta compañía ofrece un seguro para autos barato en Panamá que se puede pagar en 4 cuotas mensuales en Eprezto.com. Su póliza básica sin gastos médicos tiene un precio de $104.00 (sin ITBMS), mientras que la póliza básica con gastos médicos cuesta $108.75 (sin ITBMS). Este seguro también incluye grúa, asistencia vial y ambulancia.

Assa compañía de seguros: Esta compañía es la líder en el mercado panameño y tiene un seguro de auto bastante barato y accesible. Su póliza básica sin gastos médicos tiene un precio de $93.75 (sin ITBMS), mientras que la póliza básica con gastos médicos cuesta $131.13 (sin ITBMS). Este seguro también incluye grúa, asistencia vial y ambulancia.

Seguros para autos responsables en Panamá

Además del precio, otro factor importante a la hora de elegir un seguro para tu auto es la seguridad. No solo se trata de proteger tu vehículo y tu patrimonio, sino también tu vida y la de los demás. Por eso, es recomendable que busques un seguro que te ofrezca una buena cobertura en caso de accidente, tanto para ti como para los terceros involucrados.

En este sentido, hay algunos elementos que debes tener en cuenta al momento de contratar un seguro para tu auto:

El número de bolsas de aire: Estos dispositivos pueden reducir el riesgo de lesiones graves o fatales en caso de colisión. Lo ideal es que el auto tenga al menos cuatro bolsas de aire: dos frontales y dos laterales.

El control de estabilidad (ESP): Este sistema ayuda a evitar el derrape o el vuelco del vehículo al detectar una pérdida de control y aplicar los frenos o reducir la potencia del motor según sea necesario.

Los anclajes ISOFIX: Estos son unos puntos de sujeción especiales para instalar las sillas infantiles de forma segura y fácil en el auto.

