¿Cuando pagan el retroactivo y la pensión de Abril que se paga en Marzo 2022?

Es importante tener en cuenta que las pensiones del IVSS se pagan un mes por adelantado desde hace unos años que comenzó este desfase, por lo cual la pensión que está pendiente por ahora es la de Abril que se paga en Marzo.

Recientemente publicamos el cálculo exacto del retroactivo y pensión del IVSS con el nuevo aumento salarial, proporcionando a los jubilados y pensionado una guía clara y concisa del monto total a cobrar y que recibirán en la fecha publicada en su cuenta bancaria.

En nuestra tabla explicamos mes a mes cómo va evolucionando el proceso del pago hasta que el pago es recibido en las cuentas de los pensionistas.

¿Qué es el IVSS?

El Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) es una institución pública de Venezuela dedicada a la protección de la Seguridad Social de todos sus beneficiarios trabajadores. Inició sus labores el 9 de octubre de 1944. El Instituto se ocupa de aplicar el Régimen de los Seguros Sociales en todo el territorio nacional. Su misión primordial es ocuparse de la atención de maternidad, vejez, supervivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía o paro forzoso.

