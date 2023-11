¿Cuándo va a responder Guyana por esto?:

Escuadrones de la muerte del Ejercito de Guyana masacraron más de 400 personas entre 2002 y 2008.

Análisis de la grave situación de desapariciones forzadas realizadas por el ejercito de Guyana

La desaparición forzada de más de 400 personas entre 2002 y 2008 por parte de escuadrones de la muerte que operaban con el apoyo del gobierno y el ejército de Guyana es un crimen de lesa humanidad que ha tenido un impacto devastador en la sociedad guyanesa.

Las víctimas de estas desapariciones eran, en su mayoría, jóvenes de entre 18 y 35 años, pertenecientes a comunidades pobres y marginadas.

Los escuadrones de la muerte los secuestraban, torturaban y asesinaban, a menudo sin dejar rastro.

Este crimen se enmarca en un contexto de represión política y militar que se vivió en Guyana durante el gobierno del presidente Bharrat Jagdeo. Jagdeo, un miembro del Partido Progresista del Pueblo (PPP), fue acusado de utilizar a los escuadrones de la muerte para silenciar a la oposición y reprimir a la disidencia.

¿Cómo operan los Escuadrones de la Muerte en Guyana?

Las desapariciones forzadas en Guyana se produjeron de la siguiente manera:

Los escuadrones de la muerte secuestraban a las víctimas en sus hogares, en la calle o en sus lugares de trabajo.

Las víctimas eran llevadas a lugares secretos, donde eran torturadas y asesinadas.

Los cuerpos de las víctimas eran enterrados en fosas comunes o arrojados al río Demerara.

Las investigaciones sobre estas desapariciones han sido obstaculizadas por el gobierno de Guyana, que ha negado la participación de los escuadrones de la muerte. Sin embargo, existen pruebas que apuntan a la implicación del gobierno y el ejército en estos crímenes.

Denuncias e investigaciones

Las desapariciones forzadas en Guyana han sido denunciadas por organizaciones de derechos humanos, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH). Estas organizaciones han exigido al gobierno de Guyana que investigue de forma independiente estos crímenes y que lleve a los responsables ante la justicia.

La CIDH ha realizado varias visitas a Guyana para investigar las desapariciones forzadas. En su informe de 2015, la CIDH concluyó que existen pruebas suficientes para creer que el gobierno de Guyana y el ejército estuvieron involucrados en estos crímenes.

En 2019, la FIDH presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por las desapariciones forzadas en Guyana. La CPI está investigando actualmente estos crímenes.

Senadores de EEUU investigan los crímenes del ejercito de Guyana

existe una investigación activa de senadores de Estados Unidos sobre las desapariciones forzadas en Guyana. En 2023, el senador Bob Menendez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, anunció que el comité estaba investigando estos crímenes.

El comité ha estado recopilando información sobre las desapariciones forzadas, incluyendo entrevistas con víctimas y testigos, así como documentos gubernamentales. El comité también ha visitado Guyana para reunirse con funcionarios gubernamentales y organizaciones de derechos humanos.

El comité aún no ha publicado sus conclusiones sobre la investigación, pero ha dicho que está comprometido a responsabilizar a los responsables de estos crímenes.

En concreto, el comité está investigando las siguientes líneas:

El papel del gobierno de Guyana y el ejército en las desapariciones forzadas.

La posible participación de Estados Unidos en las desapariciones forzadas.

Las posibles consecuencias de las desapariciones forzadas para la política y la seguridad en Guyana.

La investigación del comité es un paso importante para la búsqueda de justicia para las víctimas de las desapariciones forzadas en Guyana.

El senador Ted Cruz es miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos. Es el miembro de mayor rango del Partido Republicano en la comisión.

Cruz ha sido un crítico vocal del gobierno de Guyana y ha exigido que Estados Unidos tome medidas para responsabilizar a los responsables de las desapariciones forzadas. En 2022, Cruz presentó una resolución en el Senado que pedía al gobierno de Estados Unidos que suspendiera la ayuda militar a Guyana hasta que el gobierno de Guyana tomara medidas para investigar las desapariciones forzadas.

Conclusiones

Las desapariciones forzadas en Guyana son un crimen de lesa humanidad que ha dejado un legado de dolor y sufrimiento en la sociedad guyanesa.

Es importante que las investigaciones sobre estos crímenes continúen para que se haga justicia a las víctimas y sus familiares.

Fuentes. CPI, Senado de EEUU, FIDH, CIDH, ONG´s de la oposición guyanesa que ha presentado las denuncias.

Las fuentes consultadas para elaborar este análisis fueron las siguientes:

Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las desapariciones forzadas en Guyana (2015) .

. Denuncia de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) ante la Corte Penal Internacional (CPI) por las desapariciones forzadas en Guyana (2019) .

. Artículo del periódico The New York Times sobre la investigación del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos sobre las desapariciones forzadas en Guyana (2023) .

. Artículo del periódico The Washington Post sobre la investigación del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos sobre las desapariciones forzadas en Guyana (2023).

