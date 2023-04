¿Cuanto gana un venezolano trabajando en Estados Unidos?

¿Estás pensando en emigrar a Estados Unidos y buscas una oportunidad laboral?

Si eres venezolano, quizás te interese saber cuánto puedes ganar como empleado en ese país y qué requisitos necesitas para trabajar legalmente.

Según el centro de estudios Pew Research Center, los latinos en Estados Unidos tienen un ingreso medio anual de 40.000 dólares, lo que equivale a unos 33 millones de bolívares al mes al cambio oficial. Sin embargo, esta cifra puede variar según el sector, la educación y la experiencia de cada trabajador.

Los latinos que trabajan en educación, salud y servicios sociales, que representan el 16% de la población latina empleada, tienen un ingreso medio de 45.000 dólares al año. Los que se dedican al arte, el entretenimiento, el alojamiento y los servicios de comida, que son el 14%, ganan unos 25.000 dólares anuales. Y los que trabajan en el comercio minorista, que son el 12%, reciben unos 30.000 dólares al año.

Estos son algunos ejemplos de los principales sectores donde trabajan los latinos en Estados Unidos, pero hay muchos más. Los latinos también se desempeñan en negocios, finanzas, construcción, agricultura y otros campos. Además, hay muchos latinos que son emprendedores y tienen sus propios negocios, generando unos 2,3 billones de dólares al año.

Para trabajar legalmente en Estados Unidos, los venezolanos necesitan tener un estatus migratorio que les permita obtener un permiso de trabajo o una visa específica para su actividad laboral. Una de las opciones más recientes es el Permiso de Permanencia Temporal (PPT) para venezolanos, que les otorga una protección humanitaria por 18 meses y les permite solicitar un documento de autorización de empleo.

Para acceder al PPT, los venezolanos deben contar con un patrocinante o persona de apoyo que viva en Estados Unidos y que cumpla con ciertos requisitos. El patrocinante debe ser ciudadano estadounidense, nacional o residente permanente legal; tener un estatus legal en Estados Unidos; aprobar la verificación de antecedentes y seguridad; y demostrar suficientes recursos financieros para recibir, mantener y apoyar al beneficiario.

El patrocinante debe ganar más del índice de pobreza establecido por el gobierno estadounidense para su tamaño familiar. Por ejemplo, si una persona quiere patrocinar a un solo venezolano, debe ganar más de 18.310 dólares al año. El monto sube dependiendo del número de beneficiarios y del estado donde resida el patrocinante.

Si quieres saber más sobre el PPT y otros procesos migratorios para venezolanos en Estados Unidos, puedes visitar la página web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) o consultar con un abogado especializado en inmigración.

Emigrar a Estados Unidos puede ser una decisión difícil y compleja, pero también puede ofrecerte nuevas oportunidades de crecimiento personal y profesional. Si tienes la posibilidad de trabajar legalmente en ese país, podrás acceder a un mercado laboral diverso y dinámico, donde podrás aportar tus conocimientos, habilidades y talentos como venezolano.

