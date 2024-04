Cyber Wow 2024: un evento de compras online

Todo ha cambiado en el mundo del comercio. Desde la democratización de internet y la aparición de tiendas digitales, cada vez son más las personas que optan por esta herramienta para adquirir todo tipo de productos, desde viajes hasta muebles, pasando por libros, ropa y cualquier otro tipo de artículo.

Este cambio de tendencia ha propiciado la aparición de distintas campañas de ventas que permiten que el público acceda a ofertas muy interesantes en distintos momentos del año. Una de las últimas en llegar es la conocida como Cyber Wow.

Este evento, que tendrá lugar entre los días 15 y 19 de abril, pretende convertirse en el mejor momento para comprar en línea en Perú. Esto ha levantado unas expectativas muy altas tanto para el público como para los comercios, que no han dudado en sumarse a esta cita.

¿En qué consiste el Cyber Wow 2024?

El Cyber Wow 2024 es uno de los momentos más esperados por decenas de miles de usuarios para llevar a cabo compras online de diferentes tipos de productos.

Líneas de cosméticos para la belleza y el cuidado de la piel y el cabello, perfumes, cremas e incluso productos como pañales y pañitos húmedos, bajarán sus precios durante cinco días para que cualquier persona pueda hacerse con sus productos a precios imbatibles.

Y es que, a diferencia de lo que ocurre con otros eventos como el Black Friday —más vinculado a la tecnología y la ropa—, el Cyber Wow es una fecha fijada en el calendario para todos los tipos de comercios, sean cuales sean los productos o servicios que sirven a sus clientes… Eso sí, a través de la web.

Comprar con comodidad, apostar por el futuro

El principal sentido del Cyber Wow es demostrar a los clientes menos habituados al uso de los e-commerce que comprar por internet es hacer transacciones de una manera cómoda, rápida y segura.

Ningún otro formato de venta permite hacer la compra en cualquier momento del día y cualquier día de la semana, además de recibir cómodamente en casa o en el lugar elegido los productos. Y todo ello, con la tranquilidad de que cada pago se hace en plataformas seguras, que blindan los datos de los clientes y que permiten que estos puedan hacer los abonos sin temor a sufrir fraudes o robos de información.

Con todos esos ingredientes, el Cyber Wow se ha convertido en uno de los principales impulsores de la economía digital.

Los profesionales del sector consideran que un alto porcentaje de las compras que se van a hacer del 15 al 19 de abril serán por parte de personas que nunca habían comprado online y que, a partir de ahora, comenzarán a buscar sus productos a través de Internet.

Esta es la primera ocasión del 2024 en la que se celebra el Cyber Wow. Esta fiesta del comercio nació para tener lugar tres veces al año: la primera edición este año será en Abril, la segunda en Julio y la tercera y última en octubre. No se puede poner más fácil; comprar a los mejores precios por Internet nunca ha sido tan sencillo.

