“De Antes” el nuevo sencillo de Dani Senay

Caracas, septiembre 2020 – El artista venezolano residente en Madrid, Dani Senay nos trae su nueva propuesta original, fresca, romántica y con el sello característico del artista con su nuevo tema “De Antes”.

El sencillo que va de la mano con el género urbano y mezcla lo mejor de Dani Senay, en donde demuestra su lado más romántico y sensible invitando a los oyentes a bailar. Para este tema la inspiración de la composición fue en los amores de antes y en cómo recuperar el romanticismo de aquellos tiempos.

“Yo quiero saber, dime mujer, si tú sientes lo mismo. No es normal, esto que tenemos, este magnetismo que siento por ti, desde que yo te vi, supe que eras pa mi…”. Es parte de la letra de este tema que Dani Senay le regala a los espectadores, con sonidos frescos y románticos. “De Antes” nos habla del deseo con la cual todos nos podemos sentir identificados.

El tema se podrá visualizar en el canal de YouTube del artista y se podrá descargar en las plataformas digitales como iTunes, Spotify, Amazon Music, SoundCloud, entre otros.

Actualmente Dani Senay se encuentra promocionando el remix de su más reciente éxito “Tú Boquita” junto al gran artista dominicano Darlyn DCS, quien ha trabajado junto a grandes exponentes y líderes de la industria musical como Cali & el Dandee, Juan Magan, Paulina Rubio, entre otros. Este single logró obtener más de 700 mil reproducciones en YouTube y 100 mil en Spotify, de esta manera comienza abrirse paso en el mercado español y latinoamericano con vistas a lo que será su primer EP que lanzará a finales de este año 2020 junto a su equipo Hurricane Group.

