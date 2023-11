Los deportes que más se practican en la Ciudad de Sankt Moritz

5 Deportes que se practican en la Ciudad de Sankt Moritz

Sankt Moritz es una ciudad suiza famosa por su belleza natural y su clima alpino. Pero además de ser un destino turístico de lujo, también es un lugar ideal para practicar diversos deportes, tanto de invierno como de verano. En este artículo te presentamos cinco deportes que se practican en la Ciudad de Sankt Moritz y que te harán vivir experiencias únicas e inolvidables.

Esquí

El esquí es el deporte más popular y emblemático de Sankt Moritz. La ciudad cuenta con cuatro zonas de esquí que suman más de 350 kilómetros de pistas para todos los niveles y gustos. Además, tiene la pista de bobsleigh más antigua y prestigiosa del mundo, donde se han celebrado dos Juegos Olímpicos de Invierno. Si quieres sentir la adrenalina de deslizarte por la nieve a gran velocidad, el esquí es tu deporte.

Golf

El golf es otro deporte que se practica en la Ciudad de Sankt Moritz, especialmente en verano. La ciudad tiene dos campos de golf, uno de 18 hoyos y otro de 9 hoyos, que ofrecen unas vistas espectaculares de los lagos y las montañas. El campo de 18 hoyos es el más alto de Europa y tiene un diseño desafiante que pondrá a prueba tu habilidad. El golf es un deporte que combina concentración, estrategia y elegancia.

Windsurf

El windsurf es un deporte acuático que consiste en navegar sobre una tabla con una vela. Se practica en el lago de Sankt Moritz, que tiene unas condiciones ideales para este deporte, ya que cuenta con un viento constante y fuerte llamado Maloja. El windsurf es un deporte que requiere equilibrio, coordinación y fuerza, y que te permite disfrutar del paisaje y la naturaleza.

Polo

El polo es un deporte ecuestre que se juega entre dos equipos de cuatro jinetes que intentan anotar goles con un mazo y una pelota. Se practica en el lago helado de Sankt Moritz, donde se celebra cada año el Torneo Internacional de Polo sobre Nieve, el más antiguo y prestigioso del mundo. El polo es un deporte que combina velocidad, destreza y elegancia.

Kitesurf

El kitesurf es un deporte acuático que consiste en deslizarse sobre una tabla impulsado por una cometa. Se practica tanto en el lago de Sankt Moritz como en el lago Silvaplana, que tiene unas condiciones óptimas para este deporte, ya que cuenta con un viento térmico llamado Julier. El kitesurf es un deporte que ofrece sensaciones únicas y que te permite realizar saltos y acrobacias.