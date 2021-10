Estadounidenses muestran el desabastecimiento atroz en su país con el ‘hashtag’ #EmptyShelvesJoe

¿Insólito? No, al parecer es una consecuencia de la mala gestión de gobierno de acuerdo a los ciudadanos del Estados Unidos, quienes en las redes sociales principalmente en twitter han difundido los estantes vacíos a lo largo y ancho de toda la nación del norte, utilizando el hastag #EmptyShelvesJoe, que en español se traduciría cómo Estantes Vaciós Joe, haciendo referencia a Joe Biden.

En Estados Unidos, el ‘hashtag’ #EmptyShelvesJoe ha entrado este jueves en las tendencias de Twitter ante la crisis en la cadena de suministros que amenaza a la economía del país y a las compras navideñas, informa New York Post.

Numerosos usuarios escribieron en sus cuentas de Twitter sobre las estanterías vacías y los precios disparados en los supermercados estadounidenses.

«Acabo de ir a comprar comida… Otra vez… Gracias #EmptyShelvesJoe. Realmente me encanta tener que ir todos los días ahora con el fin de encontrar lo que antes encontraba en un viaje», informó uno de los internautas.

Just went food shopping…again…thanks #EmptyShelvesJoe I really love having to go every day now in order to find what used to take one trip. pic.twitter.com/q7eZtRPTUT — Laurie (@WaltsPrincesss) October 14, 2021

Otro usuario mostró las cifras de inflación respecto al año pasado..

#EmptyShelvesJoe If you like your food, you can keep your food or something like that. pic.twitter.com/L4s2MO7M9w — Carlin’s a Carlin? (@kingcarlin3) October 14, 2021

Con información de NYP y RT

