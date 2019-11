Gran avance tecnológico: Desarrollan un motor eléctrico universal compacto para todo tipo de vehículos

REINO UNIDO.- En un impresionante avance de tecnología una empresa de Inglaterra, en este caso Swindon Powertrain desarrollaron un motor eléctrico universal compacto que puede instalarse en casi cualquier vehículo. Esta empresa se ha especializado en hacer motores de todo tipo y para cualquier vehículo pero esta vez le han dado «una vuelta más a la tuerca» creando uno motor eléctrico,

Este dispositivo eléctrico, compacto y universal, adaptable a cualquier tipo de vehículo, podría significar un paso importante en el proceso de conversión de autos con motor a combustión a uno eléctrico.

En asociación con dos compañías especializadas, el proyecto HPD ha permitido la creación de un tren motriz de 80 kW de potencia, peso de 70 kilos con apenas 60 centímetros de ancho y diseño ultracompacto que permiten que todas las piezas se ajusten preciso a cualquier auto.

Para comprobarlo, Swindon Powertrain equipó este HPD EV en un Mini original bajo el proyecto Mini Swind E Classic, predecesor del proyecto HPD. La conversión agregó 80 kilos al peso del auto, pero no afectó las medidas y hasta mejoró la distribución de peso, pasando de un 68:32 a un 57:43.

Se espera que la producción en serie del HPD EV comience en junio de 2020, lo que significaría un gran adelanto en electromovilidad.

En : Tecnología