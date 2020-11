Descubren que con este sencillo ingrediente de cocina se puede combatir la obesidad

Un nuevo estudio, publicado en la revista Nutrition and Metabolism, descubrió que condimentar su comida con pimienta negra podría transformar significativamente su cintura. Para llegar a esta conclusión, investigadores indios de la Universidad de Sri Venkateswara agregaron piperonal, un compuesto que se encuentra en la pimienta, a las dietas ricas en grasas suministradas a ratas obesas.

Al final del período de estudio –de 22 semanas–, las ratas que recibieron el piperonal habían incrementado su masa corporal magra, así como su densidad y concentración mineral ósea, en comparación con el grupo de control. Es decir, las ratas que consumieron pimienta tenían un peso corporal más bajo, niveles inferiores de azúcar en la sangre y un menor porcentaje de grasa corporal.

Los investigadores también descubrieron que el suplemento de piperonal disminuía considerablemente el nivel de glucosa en sangre de la rata después de tan solo 60 minutos, en comparación con el grupo de control. Los resultados mostraron que los efectos preventivos se maximizaban con una dosis de 40 miligramos por kilo de peso corporal, administrada durante un período de 42 días.

Además, la investigación sugiere que el piperonal podría haber ayudado a regular algunos de los genes asociados con la obesidad.

«Nuestros hallazgos demuestran la eficacia del piperonal como un potente agente anti-obesidad, proporcionan evidencia científica de su uso tradicional y sugieren el posible mecanismo de acción», escribieron los autores del estudio en la revista.

