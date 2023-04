¿Qué es la Dexametasona y para qué sirve?

Para entender esta debemos conocer sobre los corticosteroides o también llamados corticoides que son hormonas esteroides producidas naturalmente en la corteza suprarrenal de nuestro cuerpo .

Estos son conocidos por su capacidad antiinflamatoria e inmunosupresora, lo que los hace útiles en el tratamiento de una variedad de afecciones médicas, como la artritis reumatoide, la enfermedad inflamatoria intestinal , la alergia y el asma.

Los corticosteroides también pueden ser sintéticos y estar disponibles en forma de medicamentos para su uso en el tratamiento de diversas afecciones médicas. Los corticosteroides se utilizan ampliamente en la medicina debido a su capacidad para reducir la inflamación y modular la actividad del sistema inmunológico.

Entonces podemos mencionar entre ellos a la dexametasona es un corticosteroide, es decir, es similar a una hormona natural producida por las glándulas suprarrenales. Por lo general, se usa para reemplazar este producto químico cuando su cuerpo no fabrica suficiente.

Alivia la inflamación (hinchazón, calor, enrojecimiento y dolor) y se usa para tratar ciertas formas de artritis; trastornos de la piel, la sangre, el riñón, los ojos, la

tiroides y los intestinos (por ejemplo, colitis); alergias severas; y asma. La dexametasona también se usa para tratar ciertos tipos de cáncer.7

¿Cómo se usa o aplica este medicamento?

La dexametasona viene envasada en forma de tabletas y solución líquida para tomar por vía oral. Su doctor prescribirá el régimen de dosificación más adecuado para usted. Siga cuidadosamente las instrucciones en la etiqueta del medicamento y pregúntele a su doctor o farmacéutico cualquier cosa que no entienda. Use el medicamento exactamente como se indica. No use más ni menos que la dosis indicada ni tampoco más seguido que lo prescrito por su doctor.

¿Cuáles son los efectos secundarios que podría provocar este medicamento ?

Malestar estomacal

irritación del estómago

vómitos

cefalea (dolor de cabeza)

mareos

insomnio

agitación

depresión

ansiedad

acné

aumento del crecimiento del pelo

facilidad para desarrollar moretones

menstruaciones irregulares o ausentes.

Fuente: MedlinePlus, Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU.

