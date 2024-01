¿Quieres evitar o controlar la diábetes? Aquí tienes una dieta de 7 días baja en azúcar y económica

¿Qué es la diábetes o diabetes? Lo que muchos podrían pensar es que se trata de una sola condición médica o enfermedad y no es así, es un grupo de enfermedades que tiene como resultado un exceso de azúcar en la sangre glucosa sanguínea elevada.

La diábetes está clasificada en tipos: tenemos la pre-diabetes, la diabetes tipo 1 y la tipo 2 y la Diabetes mellitus gestacional.

Por lo antes expuesto hemos preparado con ayuda de nutricionistas una dieta de 7 días baja en azúcar:

Menú de 7 días para personas diabéticas

Objetivo:

Este menú tiene como objetivo proporcionar a las personas diabéticas una dieta equilibrada y saludable que ayude a controlar los niveles de azúcar en sangre. Está diseñado para ser bajo en carbohidratos, pero también incluye todos los nutrientes esenciales para el buen funcionamiento del organismo.

Recomendaciones generales:

Bebe al menos 2 litros de agua al día.

Evita las bebidas azucaradas, como los refrescos, los zumos envasados y los batidos.

Limita el consumo de alcohol.

Haz ejercicio de forma regular.

Un día de comida típico para una persona con diabetes puede ser similar a lo siguiente:

Desayuno:

Yogur natural con frutos secos y semillas.

Tostada integral con aguacate y huevo.

Smoothie de frutas y verduras.

Media mañana:

Fruta fresca o seca.

Yogur natural.

Barra de cereales integral.

Almuerzo:

Ensalada de verduras con pescado o carne a la plancha.

Arroz integral con verduras y salsa ligera.

Lentejas con verduras.

Merienda:

Fruta fresca o seca.

Yogur natural.

Yogurt griego con frutos secos.

Cena:

Sopa de verduras.

Pollo o pavo a la plancha con verduras.

Pescado al horno con verduras.

Menú:

Día 1

Desayuno: Yogur natural con frutos secos (almendras o nueces) y semillas (chia o lino).

Media mañana: Fruta fresca (manzana o pera).

Comida: Ensalada de lechuga, tomate, pepino y cebolla con pollo a la plancha.

Merienda: Yogur natural con pasas.

Cena: Sopa de verduras con una tostada integral.

Día 2

Desayuno: Tostada integral con aguacate y un huevo cocido.

Media mañana: Barrita de cereales integral.

Comida: Arroz integral con verduras salteadas y salsa pesto.

Merienda: Fruta seca (higos o dátiles).

Cena: Lentejas con verduras al horno.

Días 4-7

Puedes repetir los menús de los días anteriores o variarlos según tus preferencias. Es importante que elijas alimentos de temporada y que prepares las comidas en casa siempre que sea posible.

Consejos para seguir el menú:

Si tienes hambre entre comidas, puedes comer una pieza de fruta, un yogur o una barrita de cereales integral.

Si te sientes cansado, puedes tomar una taza de café o té sin azúcar.

Si te sientes mareado o con náuseas, reduce la cantidad de calorías que consumes.

Consulta con un profesional de la salud antes de comenzar cualquier dieta.

Alimentos permitidos para personas diabéticas:

Frutas y verduras frescas o congeladas.

Carnes, pescados y huevos.

Legumbres.

Aceites vegetales.

Lácteos bajos en grasa o desnatados.

Cereales integrales, como la avena, el arroz integral o la quinoa.

Frutos secos y semillas.

Alimentos prohibidos para personas diabéticas:

Alimentos con alto contenido en azúcar, como los refrescos, los zumos envasados, los dulces y los postres.

Alimentos con alto contenido en grasas saturadas y trans, como las carnes rojas, los embutidos, las frituras y los alimentos procesados.

Alcohol.

Es importante que las personas diabéticas lean atentamente las etiquetas de los alimentos antes de consumirlos.

Algunos consejos adicionales para personas diabéticas:

Elige alimentos con índice glucémico bajo o medio. El índice glucémico es una medida de la rapidez con la que un alimento eleva los niveles de azúcar en sangre.

Distribuye las comidas y las meriendas a lo largo del día. Esto ayudará a mantener los niveles de azúcar en sangre estables.

Haz ejercicio de forma regular. El ejercicio ayuda a controlar los niveles de azúcar en sangre y reduce el riesgo de complicaciones relacionadas con la diabetes.

Si tienes diabetes, es importante que trabajes con un profesional de la salud para desarrollar un plan de alimentación personalizado que se adapte a tus necesidades individuales.

¿Quieres evitar o controlar la diábetes? Aquí tienes una dieta de 7 días baja en azúcar y económica was last modified: by