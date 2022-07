Director de la OMS para Europa, Casos de viruela del mono se han triplicado en las últimas dos semanas

Copenhague, 1 de julio de 2022

Declaración del Director Regional de la OMS para Europa, Dr. Hans Henri P. Kluge

Hoy, estoy intensificando mi llamado a los gobiernos y la sociedad civil para que intensifiquen los esfuerzos en las próximas semanas y meses para evitar que la viruela del simio se establezca en un área geográfica en crecimiento. Es imperativa una acción urgente y coordinada si queremos dar un giro en la carrera para revertir la propagación continua de esta enfermedad.

La región europea sigue estando en el centro de este brote en expansión

Aunque la semana pasada el Comité de Emergencias del RSI advirtió que se debe determinar que el brote en esta etapa no constituye una Emergencia de Salud Pública de Preocupación Internacional (PHEIC), la rápida evolución y la naturaleza de emergencia del evento significa que el Comité revisará su posición en breve. Mientras tanto, la OMS continúa evaluando el riesgo de viruela símica en la región europea como alto, dada la continua amenaza para la salud pública y la rápida expansión de la enfermedad, con desafíos continuos que obstaculizan nuestra respuesta, y con casos adicionales notificados entre mujeres y niños.

En este momento, esta es la imagen que estamos viendo:

La Región Europea de la OMS representa casi el 90 por ciento de todos los casos confirmados por laboratorio y notificados a nivel mundial desde mediados de mayo, y desde mi última declaración el 15 de junio, seis nuevos países y áreas, lo que eleva el total a 31, han notificado casos de viruela símica, con nuevos los casos se triplicaron durante el mismo período a más de 4500 casos confirmados por laboratorio en toda la Región.

Uso de los datos más recientes para comprender mejor la enfermedad y su propagación.

Es importante entender lo que nos dicen los datos de la región europea.

La Oficina Regional de la OMS para Europa (OMS/Europa) y el Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades (ECDC) publican boletines conjuntos semanales de vigilancia de la viruela del simio, para resumir la situación y compartir un análisis regional común de esta situación en rápida evolución.

La mayoría de los casos reportados hasta ahora han sido entre personas de entre 21 y 40 años de edad, y el 99% han sido hombres, siendo la mayoría de los que tenemos información hombres que tienen sexo con hombres. Sin embargo, ahora también se han informado pequeños números de casos entre miembros del hogar, contactos heterosexuales y contactos no sexuales, así como entre niños. Cuando se dispone de información, se informó que cerca del 10 % de los pacientes fueron hospitalizados para recibir tratamiento o aislamiento, y un paciente ingresó en una UCI. Afortunadamente, hasta el momento no se reportan personas fallecidas. La gran mayoría de los casos se han presentado con una erupción cutánea y alrededor de las tres cuartas partes han informado síntomas sistémicos como fiebre, fatiga, dolor muscular, vómitos, diarrea, escalofríos, dolor de garganta o dolor de cabeza.

La OMS agradece a los 26 países y áreas que han presentado información detallada a través del ECDC y la OMS/Europa utilizando el Sistema Europeo de Vigilancia (TESSy). Necesitamos continuar examinando esta información cuidadosamente durante las próximas semanas y meses, para comprender mejor los riesgos de exposición, las presentaciones clínicas en diferentes grupos de población y, lo que es más importante, para identificar rápidamente cualquier cambio en la trayectoria del brote que podría afectar nuestra evaluación de riesgos para la salud pública.

No hay lugar para la complacencia

Así que déjame ser claro. Simplemente no hay lugar para la autocomplacencia, especialmente aquí en la región europea con su brote de rápido movimiento que cada hora, día y semana está extendiendo su alcance a áreas que antes no estaban afectadas.

En la OMS/Europa, estamos trabajando con los gobiernos, nuestros socios en el ECDC y las entidades de la sociedad civil, incluidos los organizadores del Orgullo Gay de verano y otros festivales y eventos masivos, para abordar los desafíos que tenemos por delante.

El desafío se ve agravado por la estigmatización de los hombres que tienen sexo con hombres en varios países. Muchos pueden simplemente optar por no presentarse a las autoridades sanitarias, temerosos de las posibles consecuencias. Sabemos por nuestras lecciones sobre cómo lidiar con el VIH cómo el estigma alimenta aún más los brotes y las epidemias, pero permitir que nuestro miedo a crear estigma nos impida actuar puede ser igual de dañino.

Así que permítanme subrayar una vez más los conceptos básicos que se necesitan.

En primer lugar, los países deben ampliar rápidamente la vigilancia de la viruela del simio, incluida la secuenciación, y obtener la capacidad para diagnosticar y responder a la enfermedad. Los casos deben ser encontrados e investigados por un laboratorio, y los contactos identificados de inmediato, para que se pueda reducir el riesgo de propagación. La OMS/Europa está trabajando para apoyar a los países mediante la entrega de pruebas del virus de la viruela símica y la capacitación de diagnóstico asociada a 17 Estados miembros. Ya hemos entregado casi 3.000 pruebas a siete Estados miembros y los envíos a otros están en proceso.

En segundo lugar, los mensajes correctos transmitidos de la manera más comprensible deben difundirse entre las comunidades afectadas y el público en general. La OMS/Europa y el ECDC han emitido una guía conjunta sobre comunicación de riesgos, reuniones masivas y eventos de verano, y se lanzará de manera inminente un conjunto de herramientas para las autoridades sanitarias locales.

En tercer lugar, y no menos importante, abordar la viruela símica requiere un firme compromiso político complementado con sólidas inversiones en salud pública. Como con cualquier desafío, se requiere liderazgo político para apoyar la respuesta de salud pública. La transparencia va de la mano con la confianza pública para garantizar que las brechas en la respuesta a la viruela del simio se puedan abordar rápidamente y que los países se asocien con la OMS y entre sí por el bien colectivo. La adquisición y el uso de vacunas deben aplicar los principios de equidad y despliegue basado en las necesidades. Deben llevarse a cabo de manera que generen evidencia para esta intervención, incluido el uso de protocolos estándar que evalúen la efectividad de la vacuna, y con sistemas establecidos para monitorear la seguridad de estos productos a medida que se implementan en diferentes grupos de población.

Monkeypox ha ilustrado una vez más cómo las enfermedades endémicas o emergentes en unos pocos países pueden expandirse rápidamente en brotes que afectan a regiones distantes y, de hecho, a todo el mundo. Este brote pone a prueba una vez más la determinación política de los Estados miembros individuales y de la región europea en su conjunto. No desperdiciemos esta oportunidad, sino que aprovechemos la experiencia de COVID-19 para hacer lo correcto, de manera rápida y decisiva, en beneficio de toda nuestra Región y más allá.