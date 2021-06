Doble Triunfo De Lorenzo Locurcio En Motocross Húngaro

Caracas, 26 de mayo, 2021

Por: Octavio Estrada/@octano66 (Excelentes noticias tiene el chamo Locurcio para esta temporada, si bien habrá que aguardar la confirmación oficial para darlas a conocer. La doble conquista del valenciano en tierras magiares frente a pilotos centroeuropeos, obliga a los más nostálgicos – como el que escribe – a recordar que hace medio siglo, precisamente visitó Venezuela un especialista checoslovaco llamado Josef Kricek, quien triunfó en distintas pruebas al manillar de motos CZ, aunque también fue superado por algunos de esa prodigiosa generación de motocrossistas criollos. Y precisamente todas las oraciones y buenos deseos del ambiente motociclista nacional para una de esas grandes figuras, el multicampeón de motocross y enduro Alfredo Herrera, quien batalla para superar el infeliz virus)

Amplio dominio en la división mayor MX Open

DOBLE TRIUNFO DE LORENZO LOCURCIO EN MOTOCROSS CENTROEUROPEO

El motociclista venezolano Lorenzo Locurcio fue el gran protagonista en el trazado Piliscsev Motorsport Centrum, en Hungría, al arrasar en las dos mangas de la máxima categoría Mx Open, carreras disputadas el 22 y 23 de mayo.

Al manillar de una KTM de 450cc y en su primera presentación en territorio magiar, Lorenzo Locurcio se impuso en las dos series al trazado de 2 kilómetros de recorrido, prueba en la que tomaron parte especialistas provenientes de Eslovaquia, República Checa y Hungría.

En la primera manga, el carabobeño Locurcio de 24 años de edad, completó 12 vueltas en 25’56”004 y cruzó la meta con 16 segundos de ventaja frente al local Erik Hugyecz, también en una KTM, mientras en la tercera plaza se ubicó el checo Martin Venhoda, sobre una Husqvarna. La mejor vuelta fue fijada por el ganador en 2’05”783 a un promedio de 56.9 kmh.

Lorenzo Locurcio extendió su hegemonía en la batería de cierre que se disputó en condiciones de mucho barro, imponiéndose con 43 segundos de diferencia ante el checo Filip Neugebauer, tercera colocación que correspondió al húngaro Imre Varga. El venezolano recorrió 9 vueltas en 20’30”442, apuntándose nuevamente la vuelta más veloz en 2’13”262.



En la suma de puntos, Lorenzo Locurcio acumuló marcador ideal de 50 unidades, secundado por los checos Filip Neugebauer con 40 y Martin Venhoda con 38. Locurcio se convierte en el primer centauro venezolano que triunfa en territorio húngaro en cualquier modalidad del motociclismo deportivo.

Locurcio, subcampeón mundial junior de motocross en 2014, prosigue su preparación en pistas europeas, después de obtener excelentes resultados en la temporada 2020 en la que llegó a subir al podio en el certamen continental en la clase MX2.

Doble Triunfo De Lorenzo Locurcio En Motocross Húngaro was last modified: by

Temas relacionados:

En : Deportes