Dominique Patrick Noel presenta nuevo sencillo “Fiebre De Ti”

DoPaNo Productions tiene el placer de anunciar el lanzamiento del nuevo sencillo de Dominique Patrick Noel, “Fiebre De Ti”, que estará disponible en todas las plataformas digitales el 9 de febrero de 2024. Se trata de una versión renovada y moderna de uno de los boleros más emblemáticos de la historia de la música latina, originalmente interpretado por el inolvidable Beny Moré.

Dominique Patrick Noel es un músico y cantante francés de ascendencia haitiana y martiniqueña, que ha fusionado sus raíces caribeñas con la salsa y el jazz para crear un estilo único y original. En este sencillo, Dominique cuenta con la colaboración especial de la cantante cubana Marta Elena, quien presta su voz dulce y potente para recrear la magia de este clásico romántico.

Además, Dominique se ha rodeado de un elenco de músicos de primer nivel, como el saxofonista y coproductor cubano Manuel “Memo” Pelayo, el legendario bajista Gérard “Jerry” Noel alias “Papa Noel”, el pianista cubano Alexander Alfonso y el trompetista cubano Maiquel Romero, entre otros. El resultado es una producción musical de alta calidad, que respeta la esencia del bolero original, pero le aporta un toque de frescura y elegancia.

“Fiebre De Ti” es una canción imprescindible para los amantes de la buena música y los boleros, que no dejará indiferente a nadie. Dominique Patrick Noel demuestra una vez más su talento y versatilidad como artista, y nos invita a disfrutar de su música con pasión y sentimiento.

No te pierdas el estreno de “Fiebre De Ti” el 9 de febrero de 2024, y sigue a Dominique Patrick Noel en sus redes sociales para estar al tanto de sus próximos proyectos y novedades.

CONTACTO

Manager

Xiomara Mercado

DoPaNo Productions, LLC

(202) 569-4909

dopanoproductions@gmail.com