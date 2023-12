Don Perignon estrena su nuevo tema navideño “En Casa E’ Perín”

La Navidad se acerca y Don Perignon y su Orquesta La Puertorriqueña, tienen el regalo perfecto para celebrarla: su nuevo sencillo “En Casa E’ Perín”, una canción que invita a disfrutar de estas fiestas con alegría, música y sabor.

“En Casa E’ Perín” es una composición del cantautor Héctor Olmo, con un arreglo festivo de Juan Carlos “Juaco” Cardona, que fusiona los ritmos de la salsa y el aguinaldo. El tema cuenta con la participación especial de Víctor Manuelle en el coro, Pedro “Jíbaro Jazz” Guzmán en el cuatro, Jesús Alonso en la trompeta, Sammy Vélez en el saxofón, Carlos García en el piano y Juan Carlos “Juaco” Cardona en el trombón. Las voces principales están a cargo de José Karlo Ribot y Joe González, dos de los integrantes del tridente vocal de La Puertorriqueña.

“En Casa E’ Perín” es una canción que celebra la tradición de las parrandas navideñas, que se forman en los hogares de Puerto Rico y de su diáspora. El tema invita a escucharlo a todo volumen, ya sea en casa, en la barra más cercana, en el carro o transporte de su preferencia, en su plataforma preferida de música en formato digital y, por supuesto, en las parrandas que se formarán -como cada año- en nuestros hogares.

Don Perignon & La Puertorriqueña es una de las orquestas más reconocidas y respetadas de la salsa, con una trayectoria de más de 40 años en la escena musical. Su nuevo sencillo “En Casa E’ Perín” es una muestra más de su calidad, versatilidad y compromiso con la cultura puertorriqueña.

“En Casa E’ Perín” ya está disponible en todas las plataformas digitales de música. No te pierdas esta joya musical que hará de tu Navidad una fiesta inolvidable:

Contacto

Correo:

donperignonylapuertorriquena@gmail.com

(787) 447-3507