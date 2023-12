¿Donde aceptan Paypal en Caracas? Listado

Estos son los comercios que aceptan Paypal como forma de pago en CARACAS

Se organizan por tipo de comercio, se muestra su cuenta de Instagram o la que tenía activa al momento de consultar la información pública.

ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN

SA Electronic (Tienen delivery) IG @sa_electronic

CSI Sistemas RJD (Tienen delivery) IG @csi.sistemas

Globalsarpi (Tienen delivery) IG @globalsarpi

Onprotec (Tienen delivery) IG @onprotec

thecnomacvzla (Tienen delivery) IG @thecnomacvzla

Tecnosonse (Tienen delivery) IG @tecnosonse

U Store Shop Venezuela IG @ustoreshop.vzla

Grupo Soytechno (Tienen delivery) IG @soytechnove

Kyra Technology (Tienen delivery) IG @kyra.tienda

Dimelo Store (Tienen delivery) IG @dimelo_store

Comercializadora Import 21 CA IG @comercializadora_import21_ca

Compu gamer @compugamerve

Noky Doky @computer_nokydoky9

Global Pro @globalpro_ccs

Alfa Computer @alfatmcomputer

Global PC Vzla @globalpcvzla

TIENDAS DE CELULARES

City Cell (Tienen delivery) IG @citycellgsm Whatsapp 04241496131

The Store 365 (Tienen delivery) IG @thestore365 Whatsapp 04241925182

Algiorno Tecnología IG @algiornotecnologia Whatsapp 04142742280

ELECTRODOMÉSTICOS

Venelectronics (Tienen delivery) IG @venelectronics

IVOO Venezuela (Tienen delivery) IG @ivoovenezuela

Vizcaya Imports IG @vizcayaimports

Aparatikus IG @aparatikusvzla

Homega Ve (Tienen delivery) IG @homegave

Artículos para el hogar

La Casa & Remington Home (Tienen delivery) IG @tienda_lacasa

Envases del centro (envases de vidrio) @envasesdelcentro

PAPELERÍA

Guasipatistore (Tienen delivery) IG @guasipatistore

Alwan vzla , IG @alwanvzla

the marker box @themarkerbox

El mundo del libro @elmundodellibrocaracas

TIENDA DE REGALOS

Gifties (Tienen delivery) IG @gifties_ccs

Eurobig Shop IG @eurobigshop

Yajas Stylo ,Aros de luz y maquillaje , IG @yaja.stylo

Abeja Ve 33 (bolsos, termos, pijamas) @abejaimp

BODEGONES

EnCaracas (Tienen delivery) IG @en.caracas

Papagayo Shop (Tienen delivery) IG @papagayo.shop_

Tu tienda Online (Tienen delivery) IG @tutdaonline

ARTÍCULOS DE BELLEZA Y ASEO PERSONAL

Lo que buscas para ti IG @loquebuscaspara_ti

Eva’s Store (Tienen delivery) IG @myevastore

ÉCLAT (Tienen delivery) IG @eclat.belle

Maquillaje Venezuela 1 IG @maquillajevenezuela1

Ventas Caracas (Tienen delivery) IG @ventasccs58

Vane productos (Tienen delivery) IG @vaneproductos

la hu (Tienen delivery) IG lahucosmetics

Madison Center @madisoncenter_ve

SUPERMERCADOS

Meyi Market (Tienen delivery) IG @meyimarket

Alimentos El Jarillo (Tienen delivery) IG @eljarillo_vzla

Fada Market (Tienen delivery) *Comisión del 15% IG @fada_market

Merka Full IG @merkafull

Mi Granjita (Caracas) IG @migranjitave

Mega Market (Carrizal) IG @megamarketvzla

Pa otro lado @paotrolado

FERRETERÍAS

Kool Depot (Tienen delivery) IG @kooldepot

AK Center IG @tiendasak

Grupo Gacof IG @grupogacof

ARTÍCULOS Y TIENDAS DE MASCOTAS

OneMarket Petshop (Tienen delivery) IG @onemarket.ve

Animalarium (Tienen delivery) IG @animalarium_ve 6

ÓPTICAS

Opti-visión (Tienen delivery) IG @opti.visionve Whasapp 04123399571

Óptica Jey IG @optica_jey Whatsapp

ARTÍCULOS DEPORTIVOS

IG @todoendeportes.com.ve (Tienen delivery) Whatsapp 04264000807

COMIDA RÁPIDA

Torri’s Gourmet (San Antonio y Los Teques) (Tienen delivery) IG @torrisgourmet Whatsapp 04242534878

Delicias Tata C.A (Vargas y Caracas) (Tienen delivery) IG @deliciastata_ Whatsapp 04129904496

1702 Bakery @1702bakery

Puerkos @puerkosvzla

Farmacias

Farmarato

Nota: Algunos comercios puede que no tengan el pago disponible en el momento por lo que recomendamos preguntar si lo tienen activo antes de hacer un pedido.

Vas a pagar con Paypal? Prueba nuestra Calculadora de comisiones Paypal para que sepas cuanto debes transferir exactamente al momento de pagar.

Paypal es una forma de pago avanzada y es aceptada en mas de 150 países, inicialmente fue co-fundada por Elon Musk y este luego la vendió , en la actualidad esta plataforma opera con gran potencia, y ya en los EEUU, permite comprar y vender criptomonedas.

¿Eres propietario o cliente de una empresa o comercio donde se pueda pagar con PayPal en Caracas, Valencia, Barquisimeto, Puerto la Cruz, Lecherías, Maracay? déjanos un comentario y lo publicamos a la brevedad posible

