Dulce de Jobo

Este es un dulce representativo de la región sucrense, especialmente en el municipio Andrés Mata en la comunidad de Rivilla se elabora tradicionalmente en época decembrina y para las festividades de la Virgen del Valle .





Para su elaboración se requiere de:

1 kg de jobos verdes

1 kg de azúcar

1/2 panela de papelón y clavitos de especias.

Preparación:

Primero se lavan los jobos, se pelan y se parten a la mitad. Luego, se colocan a fuego alto en una olla con agua hasta que los cubra, se agrega el azúcar, el papelón en pequeños trozos y los clavitos de especias. Cuando comienza a hervir se baja la llama y se dejan hasta que los jobos se comienzan a dorar y el líquido se reduzca bastante y tome textura de almíbar.

