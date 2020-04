EEUU en Crisis: Más de 6 millones de personas solicitan ayuda por desempleo en una semana. El Departamento de Trabajo de EE.UU. ha informado que la semana pasada se registraron 6.648.000 nuevas solicitudes de paro en el país norteamericano en medio de la pandemia del covid-19, lo que supone una subida récord en un período de siete días en la historia del país, según lo anunció este jueves a través de su cuenta oficial de Twitter.

El organismo indica que las personas que solicitaron la prestación por desempleo la semana anterior fueron 3.341.000, lo que significa que se han duplicado. Asimismo, detalla que en las dos últimas semanas un total de 10 millones de estadounidenses han pedido el paro.

Antes de la actual crisis del coronavirus, la semana con más solicitudes en EE.UU. se registró en 1982, con 695.000. Incluso durante la Gran Recesión de 2008 la cifra récord fue de 665.000 solicitudes de paro en un lapso de siete días, por lo que la semana pasada superó con creces esa cantidad al multiplicarla por diez.

Hace dos semanas todos los estados del país norteamericano informaron de un aumento en las solicitudes de desempleo, siendo Pensilvania, Ohio y Massachusetts los más afectados, con 362.012, 189.263 y 141.003, respectivamente.

En : Economía