El 21 de Diciembre podremos ver la Estrella de Navidad.

Este 21 de Diciembre de 2020, un evento que no sucede desde hace 800 años, los últimos humanos que vieron la alineación de Júpiter y Saturno con la Luna, fueron quienes vivieron en la edad media.

Este 21 de diciembre, Júpiter y Saturno se unirán en una gran conjunción que no se ve desde el siglo XVI. Estas alineaciones o conjunciones de Júpiter y Saturno por lo general se dan en aproximadamente cada 20 años.

Haciendo historia, podemos remontarnos al 16 de julio de 1623 para encontrar registros de una tan cercana entre ambos planetas , pero esta vez habrá que esperar hasta 2080 (60 años) para ver la siguiente de características similares. Menos de la que habitúa a mediar entre Júpiter y Saturno, lo que permitirá observarles al mismo tiempo a través de un telescopio; pero mucha más de la que probablemente seamos capaces de asimilar.

Como un planea doble.

Júpiter y Saturno se llevan acercando entre sí desde el verano y alcanzarán el punto máximo de encuentro entre el 16 y el 21 de diciembre. La noche cumbre será la del día 21, cuando los dos planetas se verán como un planeta doble separados solo por una quinta parte del diámetro de la luna.

La alineación podrá comenzarse a ver desde la noche del 16 de Diciembre.

