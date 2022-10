El 5 de noviembre realizarán carrera 5K y caminata 3K Blue Run a beneficio de la SAV.

El próximo sábado 5 de noviembre se realizará en San Antonio de Los Altos la carrera 5K y caminata 3K Blue Run, a beneficio de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela (SAV), en el marco de la campaña Noviembre Azul o mes de la concientización contra el cáncer de próstata, la primera causa de muerte oncológica en el país.

La gerente de Mercadeo de la SAV, Olga Ruimwyk, afirmó que tanto la carrera como la caminata forman parte del San Antonio Sport Fest 2, festival que reúne a atletas en distintas disciplinas, mezclando Artes Marciales, CrossFit, Bike, Fitness, y Running, escalada, entre otros, en el Complejo Cultural y Deportivo de Los Salias.

“Un porcentaje de las inscripciones de la carrera 5K y de la caminata 3K Blue Run estará destinado a la labor de la SAV en la prevención del cáncer de próstata”, destacó. Por tal razón, invitó al público en general, y en especial a los habitantes de los Altos Mirandinos a inscribirse y participar en esta actividad que pueden disfrutar en familia.

Noviembre Azul es una campaña de concientización y prevención del cáncer de próstata, realizada por diversas organizaciones del mundo, para recordar la importancia del diagnóstico precoz y posibilidades para su tratamiento.

La cirujana uróloga y endourologo, Johanna Arias, de la Clínica de Prevención del Cáncer de la SAV, confirmó que el cáncer de próstata es curable si es detectado de forma temprana. “Como le digo a mis pacientes, un examen a tiempo no les quita la hombría, pero les salva la vida. Así que es importante que se chequeen a partir de los 50 años, y en pacientes con antecedentes de cáncer, a partir de los 40 años.

Recordó que, según cifras de la SAV, solo en el año 2021 más de 3.790 venezolanos fallecieron a consecuencia de cáncer de próstata. Asimismo, la incidencia superó los 8.225 casos, afectando principalmente a hombres entre los 55 y 74 años.

La carrera Blue Run se llevará a cabo a partir de las 7:00 a.m. en San Antonio de los Altos, donde esperan recibir a unos 300 corredores, además de 350 personas para la caminata. “El símbolo de Noviembre Azul es un bigote, así que los invitamos a asistir con bigote, barba o ambos, o a pintarse uno en caso de no tenerlo”, señaló.

La inscripción para la carrera es de 30$ y para la caminata 20$, que incluye camisa, medalla, hidratación en ruta y refrigerio.

Los interesados pueden inscribirse en San Antonio de Los Altos C.C. Tibizay, nivel I, local 6. Asimismo, los organizadores realizarán una jornada especial de inscripción el próximo sábado 29 de octubre en el parque del Este en Caracas, entre 7:00 am a 10:00 am. También pueden inscribirse a través de la cuenta de Instagram @sportfestsa.

El último día para inscribirse será el 4 de noviembre a partir de la 1 pm, en el Complejo Cultural y Deportivo de Los Salias, ubicado en San Antonio de los Altos.

Por su parte, Ruimwyk indicó que las Clínicas Móviles de la SAV estarán presentes el 5 de noviembre desde la mañana, realizando pesquisas de cáncer de próstata, mama y cuello uterino, limitado a 30 cupos por pesquisa. Para participar en la Jornada solicitar información sobre inscripciones por la cuenta de Instagram @sportfestsa.

Para conocer más sobre la labor de la Sociedad Anticancerosa pueden visitar la página web sociedadanticancerosa.org, y de las cuentas de Facebook (sociedadanticancerosadevzla), Twitter (@SAnticancerosa), Instagram (@sociedadanticancerosavzla) y YouTube (Sociedad Anticancerosa de Venezuela).