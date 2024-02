El actor David Corenswet es el nuevo Superman ¿Qué opinan?

El elenco de Superman: Legacy ha publicado su primera foto.

En la imagen destaca la venezolana María Gabriela de Faría, quien interpreta a la villana Ángela Spica, mejor conocida como La Ingeniera.

La foto fue publicada por James Gunn, quien publicó en Instagram la imagen tomada después de la primera lectura del guión de la próxima película de superhéroes de Warner Bros. Llegará a los cines el 11 de julio de 2025.

La foto lo muestra posando con Peter Safran, quien fue nombrado copresidente de DC Studios en 2022, así como con actores como David Corenswet (El nuevo Hombre de Acero), Rachel Brosnahan ( Lois Lane) y Nicholas Hoult (con la cabeza rapada para interpretar a Lex Luthor).

También aparecen Sara Sampaio (Eve Teschmacher), Edi Gathegi (Mister Terrific), Terence Rosemore (Otis), Skyler Gisondo (Jimmy Olsen), Anthony Carrigan (Metamorpho), Isabela Merced (Hawkgirl) y Nathan Fillion (Guy Gardner).

El personaje María Gabriela de Faría, creado por Warren Ellis y Bryan Hitch y que apareció por primera vez en el cómic The Authority #1 en 1999, tiene poderes relacionados con la nanotecnología que incluso puede crear objetos.

Además, le dan la capacidad de cambiar de forma y protegerse con metal líquido.

“Ahora sabes por qué hago ejercicio como loca”, expresó Faría al anunciar su incorporación al elenco de Superman: Legacy.

View this post on Instagram A post shared by James Gunn (@jamesgunn)