El auge del leasing de Maquinaria Agrícola

El mundo del campo y la agricultura, en general, es un escenario muy duro en el que cada pequeño detalle marca la diferencia para mejorar el rendimiento. El leasing maquinaria agrícola se ha convertido en una opción principal para poder disfrutar de un modo más flexible y cómodo de la importante maquinaria agrícola.

El término de leasing no es algo nuevo, pero quizás ha sido más llamativo en otro tipo de sectores, como por ejemplo, el de los automóviles.

El sector agrario, como ya hemos comentado anteriormente, es muy duro y desde el comienzo de la pandemia los recursos se han visto muy mermados. La compra de maquinaria agrícola se ha vuelto mucho más compleja para las empresas agrícolas, siendo un verdadero problema y obstáculo para poder mejorar la producción y rendimiento.

El leasing de maquinaria agrícola se ha situado como una de las grandes alternativas para facilitar el uso de maquinaria agrícola con mayor facilidad que la posible compra de la misma.

Pero ¿en qué consiste el leasing de maquinaria agrícola? El concepto de leasing hace referencia a un acuerdo de alquiler entre la empresa que presta un bien o servicio y a la otra parte al que llamaremos cliente. No debe confundirse con otras modalidades como el renting, pues tienen diferencias muy importantes.

Mediante contrato se establece un pago a plazo de una cuota por el disfrute del servicio o bien. Una de las grandes características del leasing es que al finalizar el contrato, el cliente puede adquirir el bien o servicio.

Extrapolando el concepto de leasing al sector de la agricultura, las empresas agrícolas tienen una muy buena oportunidad para adquirir maquinaria agrícola de un modo más flexible y cómodo, financieramente hablando, para las empresas.

El leasing de maquinaria agrícola también puede entenderse como un instrumento de financiación, un modo factible de adquirir maquinaria agrícola sin una fuerte presión económica a corto plazo.

El leasing de maquinaria agrícola requiere muy poco capital inicial y ofrece cuotas muy flexibles con condiciones atractivas, una financiación personalizada para cada caso.

El uso y disfrute de maquinaria agrícola cobra una nueva dimensión gracias a este tipo de fórmulas de arrendamiento de bienes y servicios en el sector de la agricultura.

El leasing de maquinaria agrícola solo aporta ventajas a su beneficiario:

Liquidez . En cuestiones de liquidez la ventaja es muy clara. Adquirir la maquinaria no requiere la inversión de grandes sumas de capital, favoreciendo la liquidez del cliente.

. En cuestiones de liquidez la ventaja es muy clara. Adquirir la maquinaria no requiere la inversión de grandes sumas de capital, favoreciendo la liquidez del cliente. Tiempo . El leasing permite ahorrar mucho tiempo. La maquinaria está disponible para su uso inmediato sin esperar de ningún tipo.

. El leasing permite ahorrar mucho tiempo. La maquinaria está disponible para su uso inmediato sin esperar de ningún tipo. Flexibilidad. Un contrato de leasing es mucho más flexible. Tanto las cuotas como los tiempos pueden negociarse entre las dos partes.

Con todo esto, es muy fácil entender el auge del leasing de maquinaria agrícola en este sector. Gracias al leasing, el sector agrícola ha podido mejorar y equilibrar el rendimiento productivo así como sus inversiones con el fin de gestionar de forma óptima el negocio.

El auge del leasing de Maquinaria Agrícola was last modified: by

En: Tecnología