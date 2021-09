El camino por delante para la tecnología celular 5G vehículo-a-todo. El Nuevo white paper de 5G Americas analiza los impactos de la C-V2X y 5G para planificadores de la industria automotriz, de transporte, y de redes de transporte inteligentes.

BELLEVUE, Washington – 15 de septiembre de 2021 – A medida que las redes celulares inalámbricas de quinta generación (“5G”) cobran importancia a nivel mundial, la conectividad móvil para vehículos adquiere cada vez mayor influencia. Hoy, 5G Americas, la voz de la 5G y LTE para las Américas, anunció la publicación de un nuevo white paper llamado “Vehicular Connectivity: C-V2X and 5G” (“Conectividad vehicular: CV2X y 5G”), que aborda los impactos de las tecnologías celulares vehículo-a-todo (C-V2X) basadas en 5G sobre vehículos, infraestructura incorporada y redes de transporte inteligentes.

Chris Pearson, Presidente de 5G Americas, afirmó: “Los estándares optimizados y el nuevo espectro dedicado a las tecnologías celulares 5G vehículo-a-todo están brindando nuevas posibilidades para vehículos conectados. Las partes interesadas como los fabricantes de automotores, los planificadores de transporte urbano, los operadores de redes móviles y los desarrolladores de aplicaciones están buscando maneras de aprovechar esta nueva conectividad para crear modelos de negocios totalmente nuevos.”

Según 5G Americas, hay un ímpetu mundial creciente en ensayos basados en la C-V2X con los primeros despliegues de parte de varios fabricantes de equipos originales (OEM, por la sigla en inglés) y un fuerte avance en los Estados Unidos, América latina, Europa y Asia. Si bien la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos (FCC) asignó 30 MHz de espectro en la ‘banda ITS’ de 5,9 GHz, los servicios de vehículos conectados más avanzados necesitarán al menos 40 MHz, según lo especificó la 5G Automotive Association (5GAA). Al mismo tiempo, los profesionales de C-V2X tendrán que tomar en cuenta consideraciones de despliegue adicionales, como la mayor necesidad de actualizaciones de software por aire (OTA, por la sigla en inglés) y funcionalidades del ecosistema ‘auto-a-nube’, una mayor necesidad de protecciones de seguridad y privacidad, además de compatibilidad inversa y soporte para nuevas funcionalidades.

“Vehicular Connectivity: C-V2X and 5G” fue desarrollado y redactado por un grupo de trabajo técnico de 5G Americas liderado por expertos en ingeniería de redes de Qualcomm Technologies Inc. y otras compañías miembros. Incluye los siguientes temas:

Requisitos de conectividad para 5G y C-V2X para distintos servicios ITS utilizando modelos vehículo-a-infraestructura o vehículo-a-red

Necesidades y requisitos de espectro para 5G y C-V2X

Nuevos modelos y oportunidades de negocios para distintas partes interesadas, como operadores de red y RSU, fabricantes de equipos originales de automotores, y desarrolladores de aplicaciones para terceros

Consideraciones y recomendaciones de seguridad

Resumen del camino evolutivo y las nuevas funcionalidades para tecnologías C-V2X

Hong Cheng, Ingeniero Principal de Qualcomm Technologies Inc. y líder del grupo de trabajo técnico de 5G Americas, aseguró: “La combinación de las C-V2X y 5G brinda herramientas que les permiten a los operadores de caminos transformar la seguridad y la eficiencia en el transporte. Las oportunidades y capacidades que abren estas tecnologías son en efecto significativas.”

Para descargar el white paper gratuito, visite: https://www.5gamericas.org/ vehicular-connectivity-c-v2x- and-5g/

Acerca de 5G Americas: la voz de la 5G y LTE en las Américas

5G Americas es una organización sin fines de lucro compuesta por proveedores de servicios y fabricantes líderes de la industria de las telecomunicaciones. La misión de la organización es promover y abogar por el avance y las capacidades plenas de la tecnología móvil LTE y su evolución más allá de la 5G a lo largo de las redes, servicios, aplicaciones y dispositivos conectados de manera inalámbrica en el ecosistema de las Américas. 5G Americas está abocada a desarrollar una comunidad inalámbrica conectada al tiempo que lidera el desarrollo de la 5G en toda América. 5G Americas tiene su sede en Bellevue, Washington. Encontrará más información en www.5gamericas.org. Siga nuestras noticias por Twitter: @5GA_CALA y LinkedIn: 5G Americas – Latin America & Caribbean.

Los miembros de la Junta Directiva de 5G Americas incluyen a: Airspan Networks, AT&T, Ciena, Cisco, Crown Castle, Ericsson, Intel, Liberty Latin America, Mavenir, Nokia, Qualcomm, Samsung, Shaw Communications, T-Mobile US, Inc., Telefónica, VMware y WOM.

