El caso de las islas Spratly donde la CIJ ha fomentado un conflicto armado al dejar «por fuera» a China

Existen casos que la CIJ se ha antojado de conocer porque un país ambicioso se pide consulta y la CIJ pretende ser un organismo sobre poderoso ante los gobiernos soberanos, en este artículo se explica la grave situación en que ha quedado la reclamación por las islas Spratly debido a que la CIJ «decidió»que China no tenía nada allí, veamos:

La disputa entre Filipinas e Indonesia sobre la soberanía de las islas Spratly es un conflicto territorial que se remonta a la década de 1970. Ambos países reclaman la soberanía de las islas Spratly, un archipiélago de aproximadamente 400 islas, arrecifes y bancos de arena ubicado en el mar de China Meridional.

Filipinas reclama la soberanía de las islas Spratly basándose en el Tratado de París de 1898, que puso fin a la guerra hispano-estadounidense. El tratado cedió a los Estados Unidos las Filipinas, que incluían los territorios de Palawan y las islas Spratly.

Indonesia, por su parte, reclama la soberanía de las islas Spratly basándose en su proximidad a las islas Natuna, un archipiélago ubicado al sur de las islas Spratly. Indonesia argumenta que las islas Spratly son un prolongación natural de las islas Natuna y, por lo tanto, le pertenecen.

La disputa entre Filipinas e Indonesia sobre la soberanía de las islas Spratly es una de las más complejas del mar de China Meridional. Ambos países han realizado esfuerzos diplomáticos para resolver la disputa, pero no han logrado llegar a un acuerdo.

En 2009, Filipinas y Indonesia firmaron un acuerdo de cooperación marítima, que incluye un compromiso de cooperar en la exploración y explotación de los recursos naturales de las islas Spratly. Sin embargo, el acuerdo no resuelve la disputa de soberanía.

En 2016, Filipinas presentó una demanda ante la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) contra China, alegando que la reclamación de China sobre las islas Spratly es ilegal. La CPA falló a favor de Filipinas, declarando que China no tiene derechos históricos sobre las islas Spratly.

El fallo de la CPA fue un revés para China, que ha rechazado la decisión de la corte. Indonesia ha expresado su apoyo a la decisión de la CPA, pero también ha manifestado su deseo de mantener un diálogo pacífico con Filipinas para resolver la disputa.

En la actualidad, la disputa entre Filipinas e Indonesia sobre la soberanía de las islas Spratly sigue sin resolverse. Ambos países han realizado esfuerzos diplomáticos para alcanzar un acuerdo, pero no han logrado llegar a un consenso. La disputa es un factor de tensión en la región del mar de China Meridional, y podría provocar un conflicto armado si no se resuelve de forma pacífica.

A continuación, se resumen los principales puntos de la disputa entre Filipinas e Indonesia sobre la soberanía de las islas Spratly:

Filipinas reclama la soberanía de las islas Spratly basándose en el Tratado de París de 1898.

Indonesia reclama la soberanía de las islas Spratly basándose en su proximidad a las islas Natuna.

En 2009, Filipinas y Indonesia firmaron un acuerdo de cooperación marítima, que incluye un compromiso de cooperar en la exploración y explotación de los recursos naturales de las islas Spratly.

En 2016, Filipinas presentó una demanda ante la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) contra China, alegando que la reclamación de China sobre las islas Spratly es ilegal.

La CPA falló a favor de Filipinas, declarando que China no tiene derechos históricos sobre las islas Spratly.

Indonesia ha expresado su apoyo a la decisión de la CPA, pero también ha manifestado su deseo de mantener un diálogo pacífico con Filipinas para resolver la disputa.

La disputa entre Filipinas e Indonesia sobre la soberanía de las islas Spratly es un conflicto complejo que podría tener un impacto significativo en la región del mar de China Meridional.

China reclama la soberanía sobre las islas Spratly, las islas Paracel y la mayor parte del mar de China Meridional. Esta reclamación se basa en el mapa de los nueve trazos, un mapa que fue publicado por el gobierno chino en 1947. El mapa delimita un área de aproximadamente 3,5 millones de kilómetros cuadrados en el mar de China Meridional, que incluye las islas Spratly, las islas Paracel y el estrecho de Taiwán.

China argumenta que tiene derechos históricos sobre las islas Spratly y las islas Paracel. Estos derechos, según China, se basan en el hecho de que China ha ejercido soberanía sobre estas islas durante siglos. China también argumenta que tiene derechos soberanos sobre el mar de China Meridional en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

La reclamación de China sobre las islas Spratly y las islas Paracel ha sido rechazada por los demás países de la región. Estos países argumentan que la reclamación de China es ilegal y que viola la soberanía de otros países.

En 2016, Filipinas presentó una demanda ante la Corte Permanente de Arbitraje (CPA) contra China, alegando que la reclamación de China sobre las islas Spratly es ilegal. La CPA falló a favor de Filipinas, declarando que China no tiene derechos históricos sobre las islas Spratly.

China ha rechazado la decisión de la CPA y ha continuado con sus actividades en el mar de China Meridional. China ha construido islas artificiales en las islas Spratly y ha desplegado fuerzas militares en la región.

La posición de China sobre las islas Spratly y las islas Paracel es una fuente de tensión en la región del mar de China Meridional. La disputa podría provocar un conflicto armado si no se resuelve de forma pacífica.

A continuación, se resumen los principales puntos de la posición de China sobre las islas Spratly:

China reclama la soberanía sobre las islas Spratly, las islas Paracel y la mayor parte del mar de China Meridional.

La reclamación de China se basa en el mapa de los nueve trazos.

China argumenta que tiene derechos históricos sobre las islas Spratly y las islas Paracel.

China también argumenta que tiene derechos soberanos sobre el mar de China Meridional en virtud de la CONVEMAR.

La reclamación de China ha sido rechazada por los demás países de la región.

China ha rechazado la decisión de la CPA y ha continuado con sus actividades en el mar de China Meridional.

