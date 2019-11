Desde el sábado 23 de noviembre

El “Cubo de Caracas” potenciará alternativas creativas y ciudadanas en espacios públicos

Gracias al programa Reframing Spaces impulsado por el British Council, la capital contará con un nuevo y muy lúdico dispositivo que permitirá dinamizar la convivencia, proporcionando una renovada perspectiva de la urbe y generando espacios de encuentro que estimulen la participación constructiva de la sociedad. El cubo estará disponible para todo el que desee hacer una actividad en él.

Un cubo que se desdobla, que convoca y se transforma para adaptarse a las necesidades sociales de encuentro y construcción. Un cubo que devuelve protagonismo a lo verde dentro del espacio público, pero también al diseño, al arte, a la cultura, la música, el teatro y la moda como herramientas para enriquecer el tejido de una ciudad. Es el “Cubo de Caracas” que será inaugurado este sábado 23 de noviembre en la Plaza Bolívar de Chacao a las 4:00 de la tarde, gracias al impulso del programa Reframing Spaces del British Council.

Sorprende todo lo que puede brindar este cubo: Un pequeño pabellón urbano, multiuso e itinerante que proporciona una nueva perspectiva de la ciudad, centrándose en lo positivo, y que puede ser usado para cuatro actividades diferentes que se pueden realizar, como exposiciones, presentaciones de danza, teatro, conferencias, conversatorios y actividades deportivas o recreativas; con el fin último de promover la participación comunitaria. Así lo concibió el arquitecto y paisajista británico Will Sandy, ganador de la convocatoria del Reframing Spaces, quien visitó Caracas en 2018 para empaparse de su dinámica urbana y diseñar un atractivo prototipo que propiciase la integración entre sus ciudadanos.

Sandy, quien como profesional se ha interesado por la forma en que las personas interactúan y se apropian de los espacios públicos, comentó que “una ciudad como Caracas, donde hay una multitud de preocupaciones complejas pero centradas en el ser humano, presenta una oportunidad emocionante para comprender y abordar positivamente sus demandas, por ser una urbe en constante cambio (…) Cuanto más atractivos y accesibles son los espacios públicos, la vida de la ciudad se vuelve más nutritiva”.

La propuesta es, además, producto de una colaboración con el arquitecto venezolano Stefan Gzyl y el equipo del laboratorio de arquitectura Incursiones, quienes contribuyeron en el diseño, haciendo crecer las ideas, la estética de la estructura y proporcionando información útil para su adaptación al contexto local. Participó también en el proceso LuisRa Bergolla, impulsor del programa urbano CCSen365 y Gerente General de la Asociación Collextivox.

Variada programación

El “Cubo de Caracas” permanecerá durante cuatro meses en la Plaza Bolívar de Chacao, gracias al apoyo de la Alcaldía de Chacao y de Cultura Chacao, y ya cuenta con una interesante programación que convoca a caraqueños de todas las edades: Se inaugurará el sábado 23 de noviembre, a las 4:00pm, con la exposición fotográfica “¿Qué significa ser caraqueño?”, mostrando las piezas de los ganadores y finalistas del concurso homónimo propiciado por ComuniFilm, que invita a capturar en una imagen la identidad de la urbe. El espacio también se llenará de danza al mejor estilo locking con la propuesta “Féminas Funk Style” de la escuela comunitaria para niños y jóvenes 5ta Calle. Para los más pequeños, Títeres Tuqueque presentará la obra “La ratoncita presumida”, basada en un texto de Aquiles Nazoa; y se presentará MyClubKids del Teaching Center del British Council con actividades dirigidas a todos los niños.

La pieza teatral “Cuentos de Aeropuerto” de Vyna Preti bajo la dirección de Jariana Armas, se suma a las muestras totalmente gratuitas del día; y la música, luz y electrónica se adueñarán del espacio con “Cúbico Lumen” de Mercedes Rodríguez y Andrea Ludovic.

El domingo 24 de noviembre, desde las 11:30 am, la jornada propiciará el encuentro con la naturaleza: El creador del “Cubo Caracas”, Will Sandy, con el apoyo de la botánica venezolana Evelyn Palotta compartirán la actividad “Creando espacios verdes”, recordando así que el cubo fue diseñado también como una nueva área natural para la ciudad. Toda la programación es de entrada libre y gratuita.

El “Cubo de Caracas” estará disponible para todo el que desee hacer una actividad en él. Para solicitar el espacio es necesario escribir al email information@britishcouncil.org.ve o comunicarse con Cultura Chacao quien estará gestionando el espacio en los próximos meses. Posteriormente, el cubo se mudará a otros espacios de la ciudad.

A través de esta iniciativa el British Council busca impactar positivamente las dinámicas sociales, vinculándose con los jóvenes, la ciudad y sus comunidades, mediante el diseño de acciones e intervenciones urbanas innovadoras que propicien la integración comunitaria y el desarrollo de iniciativas creativas que ofrezcan cultura y entretenimiento a la sociedad.

Acerca de Will Sandy

El arquitecto y paisajista británico Will Sandy posee más de 10 años de experiencia en la industria, como profesional independiente y a la vez que cofundador y director creativo del estudio de diseño TheEdible Bus Stop Studio (EBS).

Sus proyectos cubren un amplio ámbito de diseño, desde mobiliario e intervenciones urbanas, hasta proyectos arquitectónicos de pequeña escala que atienden al sector público, gobiernos locales y clientes privados. Will se ha ganado la reputación de ofrecer soluciones de diseño atractivas en lugares que de otro modo podrían pasar desapercibidos, transformándolos en espacios activos y de usos múltiples. Cargados de sentido del humor y diversión, el diseño de estos espacios los devuelve a la mirada pública, lo que los lleva a ser usados.

ReframingSpaces Caracas

Sobre el British Council

El British Council es la organización internacional del Reino Unido para las relaciones culturales y las oportunidades educativas. Favorecemos el conocimiento y el entendimiento entre los habitantes del Reino Unido y de otros países. Mediante la cultura británica, contribuimos al bienestar y transformamos las vidas de los ciudadanos creando oportunidades, estableciendo vínculos y generando confianza mutua.Colaboramos con más de cien países en el ámbito del arte y la cultura, la lengua inglesa, la educación y la sociedad civil. Cada año entramos en contacto cara a cara con más de 20 millones de personas, y de forma virtual con más de 500 millones, gracias a las TIC y a nuestras publicaciones.Fundado en 1934 y reconocido jurídicamente por cédula real, el British Council es un organismo semiautónomo británico y una organización sin ánimo de lucro. Solo el 18 % de nuestra financiación proviene del Gobierno británico; el resto de nuestros ingresos proceden del desarrollo de proyectos y de la firma de contratos en los campos de la enseñanza y la certificación del inglés, la educación y la colaboración con organizaciones públicas y privadas.

