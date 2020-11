El gobierno de Venezuela Inicia la entrega del Bono Amor por Venezuela

Nuevamente el gobierno venezolano lanza a la calle otro bono en bolívares para aquellos que están registrados en la plataforma Patria, y siguen los pasos obtener dicho bono en la plataforma.

Esta vez el Bono Amor por Venezuela es por un monto de 3.120.000 de Bolívares lo que equivale a

La asignación y entrega será entre los días 16 al 21 de noviembre de 2020.

Críticas a este programa social.

Algunos crítican la entrega de dinero a la población de esta forma debido a que por ser dinero que no está enmarcado en una estructura productiva es un dinero inorgánico sin soporte en reservas internacionales que al ingresar a las cuentas de los beneficiarios genera más inflación y aumento del dólar, porque se inunda el mercado con bolívares que entran a los supermercados, farmacias, etc. , los dueños de estos comercios con esos bolívares inorgánicos buscan comprar dólares y al haber mayor demanda que oferta el precio del dólar se dispará, de la misma forma sucede cuando los beneficiarios directos de los bonos buscan cambiar esos bolívares por dólares, se inunda el mercado de demanda y no hay una oferta que satisfaga por consiguiente el precio se eleva.

Un esquema parecido al Europeo

En varios países de Europa , con buen superávit se ha intentado otorgar una renta básica mensual, un monto entregado directamente a los ciudadanos para que no tengan que trabajar, tal es el caso de Suiza, hace poco ha anunciado que le entregará a todos sus ciudadanos una renta de $4500 dólares mensuales, esto puede traducirse a la larga en lo mismo que se ha planteado arriba, al no ser un dinero que es generado por trabajo, esfuerzo y producción de productos o servicios puede fácilmente a la larga presionar la inflación y es costo de las divisas.

