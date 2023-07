Emiratos Árabes alertó a la OMS del al menos un nuevo caso de Síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS-CoV

El 10 de julio de 2023, los Emiratos Árabes Unidos (EAU) notificaron a la OMS un caso de coronavirus del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) en un hombre de 28 años de la ciudad de Al Ain en Abu Dhabi. El caso no tenía antecedentes de contacto directo o indirecto con dromedarios, cabras u ovejas. El paciente ingresó en el hospital el 8 de junio. Se recogió un hisopo nasofaríngeo el 21 de junio y dio positivo para MERS-CoV por reacción en cadena de la polimerasa (PCR) el 23 de junio de 2023. Los 108 contactos identificados fueron monitoreados durante 14 días desde la última fecha de exposición al paciente con MERS-CoV. No se han detectado casos secundarios hasta la fecha.

Desde julio de 2013, cuando EAU notificó el primer caso de MERS-CoV, se han notificado 94 casos confirmados (incluido este nuevo caso) y 12 muertes. A nivel mundial, el número total de casos confirmados de MERS-CoV notificados a la OMS desde 2012 es de 2 605, incluidas 936 muertes asociadas.

La OMS continúa monitoreando la situación epidemiológica y realiza evaluaciones de riesgo basadas en la última información disponible. La OMS espera que se notifiquen casos adicionales de infección por MERS-CoV en Oriente Medio y/u otros países donde el MERS-CoV circula en dromedarios.

La OMS vuelve a enfatizar la importancia de una fuerte vigilancia por parte de todos los Estados miembros para las infecciones respiratorias agudas, incluido el MERS-CoV, y de revisar cuidadosamente cualquier patrón inusual.

Más información sobre la descripción del caso, la epidemiología de la enfermedad, la respuesta de salud pública, la evaluación de riesgos de la OMS y el asesoramiento de la OMS está disponible en el texto completo del DON.