FOTOS: Gandola cargada de cajas CLAP se vuelca en la Bajada de Tazón, hay un fallecido

CARACAS.- En un aparatoso accidente ocurrido la tarde de este lunes 04 de Noviembre de 2019, una gandola cargada con cajas CLAP se volcó en la peligrosa bajada de Tazón en la entrada a Caracas resultando un su conductor fallecido.

Hace minutos en Tazón, a pocos metros del peaje, accidente de gandola. Chófer murió en el accidente. .@paramedicosmtt en el sitio limpiando el derrame de combustible. PNB y GNB evitando el saqueo de la carga pic.twitter.com/d25UECXEkQ — Roman Camacho (@RCamachoVzla) November 4, 2019

En : Noticias Nacionales