En China: Extirpan una «tenia» del cerebro de un hombre, estuvo «comiéndoselo» durante 15 años, VIDEO

Guangdong, China .- En un insólito caso (pero posible en casi cualquier parte del mundo) un hombre de apellido Wang a finales de octubre de 2019 fue operado , en un centro médico de la provincia china de Guangdong para extraer de su cerebro un parásito vivo de 12 centímetros de largo que se estaba alimentando de sus tejidos encefálicos desde hace alrededor de 15 años.

El neurocirujano Gu Youming, quien dirigió exitosamente la intervención de más de dos horas, explicó que en caso de no haber sido extirpado, el animal habría seguido comiendo masa cerebral, lo que podría haber dejado al hombre paralizado o, incluso, poner en peligro su vida.

El médico cirujano dijo: «También teníamos que asegurarnos de eliminar la tenia entera. Si hubiera quedado alguna parte de ella en el cerebro, habría vuelto a crecer«.

Cómo se trasmite

El médico afirmó que el paciente se contagió por comer sin cocinarlos lo suficiente caracoles u otra carne exótica.

Wang dijo recordar que en 2004 solía comer a menudo caracoles de río fritos con su jefe, que era un gran aficionado a ese plato. Un año después, comenzó a sentir náuseas, pinchazos en brazos y piernas e incluso convulsiones.

En 2018 le diagnosticaron finalmente la infección parasitaria. Al principio, optó por métodos de medicina tradicional para intentar eliminar la tenia, pero después de sufrir otro episodio de convulsiones decidió someterse a la cirugía.

