Policías asesinan a un abogado torturándolo con Electroshocks, VIDEO

En un operativo policial realizado en la ciudad de Bogotá dos «policías» (entrecomillado nuestro, no se les puede llamar a policías a estos elementos), asesinaron delante de sus familiares a un abogado de 45 años solo por estar frente a su casa cuando ellos pasaban en sus motos, al parecer el profesional habría salido con sus parientes a comprar licor para tener una reunión familiar en su casa al volver al recinto fue interceptado por los uniformados que sádicamente sin preguntar ni su identificación lo patearon y torturaron con electroshocks hasta morir.

Un video grabado por los presentes logró que el caso se hiciera viral y se develara la forma cómo las autoridades en Colombia tratan a la población.

Videos cortesá Youtube

En Colombia, Policías asesinan a abogado torturándolo con Electroshocks, VIDEO was last modified: by

En : Noticias de Estados Unidos