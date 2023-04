En Venezuela, comienza el pago del Bono Corresponsabilidad y Formación, Monto a Cobrar

El Sistema Patria ha anunciado que a partir de este viernes se inicia el pago de cuotas de corresponsabilidad y formación a través de la Tarjeta Patria.

El dinero mencionado está destinado a funcionarios públicos, funcionarios con cargos secretos e importantes.

Según fuentes oficiales, el monto de liderazgo y capacitación técnica que brinda el sistema Patria es de 5.040 chelines.

Este monto equivale a $205,55 al precio actual del Banco Central de Venezuela, que cerró este viernes en 24,53 bolívares por esto el equivalente a cobrar en Bolívares es de : 5.042,1415

