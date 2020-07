En Venezuela: Detenidos varios sujetos que Asesinaron a un inocente Oso Hormiguero, especie en peligro de extinción.

Siguen apareciendo individuos que arrasan con la fauna venezolana en peligro de extinción. Las especies protegidas cómo los jaguares, onzas, manaties, y en este caso un inocente oso hormiguero venezolano, fue asesinado vilmente por estos degenerados cómo se puede apreciar en las gráficas.

Lo peor del caso es que los muestran cómo trofeo en las redes sociales y muchas veces alegan tener hambre para cazarlos, mientra manipulan un teléfono inteligente que cuesta una importante suma de dinero, nos preguntamos ¿tienen hambre para cazar un inocente animalito pero no para comprar un teléfono inteligente?

🔥Justicia🛑 Efectivos del .@GaesZulia lograron la detención de 06 personas "Cazadores Furtivos" por porte ilícito de 02 armas de fuego y por la casería ilegal y muerte de "Oso Hormiguero" un animal en peligro de extinción en la carretera Lara Zulia #SemanaRadicalPorLaSalud pic.twitter.com/PKApWF26Xj — CZGNBZULIA 11K 😷👍 (@GNBZuliaOficial) July 20, 2020