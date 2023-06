Cinco personas en un Toyota color plata murieron en un horrendo accidente de tránsito la noche del domingo al chocar de frente con un camión en la vía Lara-Zulia, particularmente en las cercanías de Carora, la de Las Mercedes, municipio de Pedro León, entidad larense.

Las víctimas fueron identificadas como Iris Vanessa Rojas Mora, Carlos Carrasco, Margera Chacón, Carlos Reyes Gutiérrez y Markellys Gutiérrez Leal, quienes fallecieron instantáneamente dentro del Toyota “machito”. La única persona herida y con vida resultó ser el conductor del camión volcado, que quedó «boca abajo» tras el fatal choque.

La información inicial decía que el accidente parecía haber ocurrido cuando el conductor del camión cruzó al carril opuesto donde se movía el Toyota, pero esta información no ha sido confirmada por las autoridades. Se están realizando investigaciones para determinar si se debió a exceso de velocidad o falla mecánica de los vehículos involucrados. Al lugar llegaron Bomberos, Gendarmes y Protección Civil para realizar el rescate. Las autoridades tuvieron que utilizar herramientas hidráulicas para retirar la carrocería del Toyota, que se había convertido en un montón de chatarra. El conductor del camión fue trasladado al Hospital Oropeza Pastor de Carora.

Carlos Carrasco está casado con Markerly Reyes embarazada. Junto a otros tres amigos regresaban a Carora desde Guazina en la parroquia de Montañas Verdes con otros tres coches en una caravana. Las cinco personas fallecidas pertenecían a la mencionada población, según sus cuentas de Instagram consultadas por el portal @CaroraTV.

En Venezuela, Mortal choque deja 5 muertos en la Autopista Lara-Zulia was last modified: by

Click aquí para suscribirte a nuestro canal de Telegram y recibe notificaciones cuando publiquemos contenidos sobre este tema

Te recomendamos leer los siguientes contenidos relacionados: