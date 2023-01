¿Engorda o no engorda, comer pasta? Un nuevo estudio dice todo al respecto

Por décadas hemos escuchado o leído, que comer pasta engorda, que es malo mucho carbohidratos, etc. En la actualidad los nuevos estudios sobre la obesidad y la comida saludable dicen muchas cosas más al respecto y no solo se enfocan en la antigua creencia referidad al principio de este párrafo, sino que, desglosan de una vez y por todas la verdad sobre comer pasta, cuanta pasta comer y como combinarla para que sea parte de una comida saludable.

¿Realmente es necesario excluir la pasta para comer saludable?

Esto es lo que llamamos un enfoque reduccionista de la nutrición, en el que describimos un alimento en función de solo uno de sus componentes clave.

La pasta no son solo carbohidratos. Una taza (alrededor de 145 gramos) de pasta cocida tiene alrededor de 38 gramos de carbohidratos, 7,7 gramos de proteínas y 0,6 gramos de grasas. Además, está todo el agua que se absorbe al cocinar y muchas vitaminas y minerales.

Las grasas, los carbohidratos y las proteínas son macronutrientes. Los macronutrientes se descomponen en el cuerpo para producir energía para nuestros cuerpos.

Los rangos aceptables de distribución de macronutrientes describen la proporción o el porcentaje de macronutrientes que deberían proporcionar esta energía. Estos rangos los establecen los expertos en función de los resultados de salud y los modelos de alimentación saludable.

El objetivo es asegurarse de que obtengamos suficiente, pero no demasiado de cada macro. Consumir demasiado o muy poco de cualquier tipo de alimento puede tener consecuencias para la salud. ¿Cuantas porciones de pasta debemos comer? Las proporciones también están preparadas para que obtengamos suficientes vitaminas y minerales que vienen con la energía en los alimentos que normalmente comemos. Deberíamos obtener del 45 al 65% de nuestra energía de los carbohidratos, del 10 al 30% de las proteínas y del 20 al 35% de las grasas.

Pero todavía no hemos llegado al tema, ¿Engorda o no engorda? veamos..

No, no engorda por si sola, la pasta es un alimento altamente equilibrado, por lo siguiente: La proporción de carbohidratos y proteínas en la pasta es de 38 gramos a 7,7 gramos, lo que equivale aproximadamente a una proporción de 5 a 1, lo cual está dentro del rango aceptable de distribución de macronutrientes y significa que la pasta en realidad tiene suficiente proteína para equilibrar los carbohidratos.

Esto no solo se debe a los huevos que contiene la pasta.

El trigo es otra fuente de proteínas y constituye aproximadamente el 20% de las proteínas consumidas en todo el mundo.

Un alimento balanceado e ideal para aportar nutrientes. La relación entre los niveles de calorías y el aumento de peso tampoco es algo tan sencillo.

En el contexto de una dieta saludable, se ha demostrado que las personas pierden más peso cuando su dieta incluye pasta regularmente. Y, una revisión sistemática de diez estudios diferentes encontró que la pasta era mejor para los niveles de glucosa en sangre después de las comidas que el pan o las papas.

Dieta con pasta o sin pasta? aquí la respuesta…

En lugar de dejar los espaguetis, deberías considerar reducir el tamaño de las porciones o cambiar a pasta integral, que tiene un mayor contenido de fibra, lo que ofrece beneficios para la salud intestinal y puede ayudarte a sentirte satisfecho por más tiempo.

¿Y los celíacos, pueden comer pasta?

Si, pero pasta sin gluten…

La pasta sin gluten tiene un poco menos de proteína que la pasta de trigo. Entonces, a pesar de ser más saludable para las personas con intolerancia al gluten, no hay mayores beneficios para la salud al cambiar a la pasta sin gluten para la mayoría de nosotros.

Con información de especialista en nutrición y dietética.