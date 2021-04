Escándalo! El FBI detuvo al actor de Hollywood Zach Avery por estafa piramidal millonaria

El FBI detuvo al actor de Hollywood Zach Avery por estafa piramidal millonaria.

La Estafa Millonaria.

Zach Avery, actor que trabajó en películas como Corazones de hierro, The White Crow o Bajo la misma piel, fue arrestado en Los Angeles después de que se destapara su participación en una monumental defraudación por 227 millones de dólares.

El actor poco conocido dentro de la industria cinematográfica, Zach Avery fue arrestado por las autoridades de Los Ángeles por ser el autor de una estafa multimillonaria en Hollywood.

A través de un esquema piramidal, estafó por 227 millones de dólares a varios inversores mediante acuerdos ficticios con HBO, Netflix, entre otras plataformas.

Según informó Los Ángeles Times, el actor fue acusado de enviar correos electrónicos falsos a ejecutivos de HBO y Netflix para persuadirlos de que invirtieran grandes sumas de dinero en su compañía.

El agente del FBI a cargo del caso, John Verrastro, aseguró que los fondos se usaron para “beneficios personales” y para pagos a inversionistas, demostrando el mecanismo de una estafa piramidal.

El artista enfrenta cargos de fraude electrónico y podría ser penado con 20 años de prisión si es declarado culpable.

Las autoridades judiciales fijaron en un millón de dólares el costo de su fianza y la lectura de los cargos para el próximo 13 de mayo.

Así fue la Estafa.

Avery engañó a los inversores afirmando que tenía «asociaciones estratégicas» con plataformas tales como HBO, Netflix, además de la posibilidad de otorgar licencias de derechos de distribución en el extranjero.

En su gestión fraudulenta, Avery prometía un retorno de beneficios de hasta el 40% en un año.

Pero según el agente del FBI que dio a conocer la noticia, el acusado no tenía ningún acuerdo y no hizo más que desviar gran parte del dinero para su propio beneficio personal.

