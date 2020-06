Especialistas advierten que finanzas públicas de Brasil seguirán en déficit hasta 2030. Según lo reporta el portal brasileconomia.com el gigante del sur seguirá en números rojos durante varios años más.

El pronóstico fue publicado la última semana de mayo durante una audiencia pública del comité de monitoreo sobre medidas para combatir el Covid-19. En sus estimaciones, la IFI considera que el gasto público aumentará al 24.7% del PIB este año, volviendo a menos del 20% del PIB (nivel anterior a la crisis) en 2021.

El déficit, que alcanzará el 9,6% del PIB este año, caerá a la mitad en 2021 (alrededor del 4% del PIB), y luego mantendrá una lenta tendencia a la baja. Aunque se realicen esfuerzos en el control de los gastos durante los próximos años, la situación de déficit estructural no podrá ser modificada.

Los cálculos de la agencia consideran el mantenimiento de la regla del «techo de gasto público», un mecanismo legal por el cual el sector público no puede elevar sus gastos por encima de la tasa de inflación del año anterior. Es posible que debido a la crisis del COVID 19, la regla no pueda respetarse en 2021, lo que obligará al gobierno a ejecutar fuertes ajustes en 2022 tal cual lo establece dicha legislación.

Según la Institución Fiscal Independiente, el aumento del déficit hasta los R$ 710 mil millones en 2020 está relacionado con la caída de ingresos consecuencia de la retracción del PIB, y el aumento de las transferencias para combatir los efectos pandémicos.

Los cálculos de la IFI indican que el costo de las medidas de mitigación de la crisis ascienden a R$ 444.3 mil millones. R$ 154.4 mil millones en ayuda a trabajadores, R$ 40 mil millones para complementar ingresos del mercado formal (programa para combatir el desempleo); R$ 119,6 mil millones en ayuda a empresas; R$ 50.8 mil millones para reforzar el sistema de salud y R 75.7 mil millones para asistir a estados y municipios.

